Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 21.11, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B.

TP.HCM quy tập được thêm 30 bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày 21.11

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục duy trì hoạt động của 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Kết quả tìm kiếm ngày 21.11, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được thêm 30 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 bộ có di vật kèm theo; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2 (triển khai từ ngày 15.10 đến hết ngày hôm nay) lên 360 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 76 bộ có di vật kèm theo.

Lực lượng làm nhiệm vụ thận trọng, tỉ mỉ tìm từng dấu vết nhỏ nhất

Trước đó, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, tổng kết quả tìm kiếm hài cốt liệt sĩ triển khai từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, TP.HCM đã quy tập được 1.091 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 383 bộ có di vật kèm theo.

Tính đến nay, TP.HCM đã quy tập được 1.091 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể gồm 1.058 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.