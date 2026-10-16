TP.HCM: Tìm thấy thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 16/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Các chiến sĩ tìm thấy thêm thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, phát hiện và quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 6 bộ di vật kèm theo. Để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 16/10, đợt tìm kiếm thứ hai tại Khu B đã phát hiện, quy tập 20 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 9 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 751 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 316 bộ hài cốt có di vật.

Trong số này, có 718 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Trước đó, trong đợt tìm kiếm thứ nhất, lực lượng chức năng đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập tại Khu B tiếp tục được triển khai, mở rộng phạm vi nhằm tìm kiếm, đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.