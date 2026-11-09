TP.HCM: Tìm thấy 1.005 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 9/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Đến nay, các lực lượng đã quy tập được 1.005 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Riêng trong ngày 9/11, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm theo di vật.

Theo thống kê, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Ở đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đối với đợt 2, bắt đầu từ ngày 15/10/2026, công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B. Tính đến hết ngày 9/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 274 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 64 bộ kèm theo di vật.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 9/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.005 bộ, trong đó có 371 bộ kèm theo di vật.

Công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra.

Cụ thể, có 972 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được các lực lượng triển khai khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao.

Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP.HCM đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.