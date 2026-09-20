TP.HCM:Tìm nhân chứng và thông tin về hài cốt liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ khu vực Gò Vấp

Ngày 20.9, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, rà soát, thu thập và xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong đợt tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 được chôn cất tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ).

Bộ Tư lệnh TP.HCM đang phối hợp thu thập và xác minh thông tin về hài cốt liệt sĩ chôn cất tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ)

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, thông tin và ghi nhận từ các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia và chứng kiến sự việc thời điểm dịp Tết Mậu Thân năm 1968; các cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn đã anh dũng hy sinh trong quá trình tiến công các mục tiêu trọng yếu như Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, khu vực ngã ba Chú Ía, ngã ba Cây Dừa...

Thi thể các liệt sĩ (ước tính trên 100 người) khi thu gom vẫn còn nguyên quân trang, quần áo, dép râu hoặc giày được vận chuyển bằng xe quân sự (xe Hồng Thập Tự) về tập kết, xử lý và lấp đất tại các rãnh đất dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa (cũ), nay là Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp. Địa chỉ hiện nay là số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn (TP.HCM) và một số khu vực giếng nước cũ trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM khảo sát tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ)

Theo đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu biệt động Sài Gòn, các nhân chứng lịch sử, người dân sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân liệt sĩ, nếu còn lưu giữ thông tin liên quan, vui lòng cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong đợt tiến công Tết Mậu Thân năm 1968.

TP.HCM tìm nhân chứng và thông tin về hài cốt liệt sĩ chôn cất tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ)

Nội dung cung cấp gồm bất kỳ thông tin nào liên quan về trận đánh, danh sách cán bộ, chiến sĩ, đơn vị bộ đội và biệt động tham gia tiến công các mục tiêu khu vực Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, ngã ba Chú Ía... trong Tết Mậu Thân 1968; vị trí cụ thể các hố gom, rãnh đất, giếng nước từng chôn lấp thi thể liệt sĩ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp và một số khu vực lân cận; bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, tài liệu hoặc những ký ức, manh mối liên quan...

Ước tính có trên 100 thi thể các liệt sĩ được vận chuyển bằng xe quân sự về tập kết, xử lý và lấp đất tại các rãnh đất dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa (cũ), nay là Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp

Đơn vị tiếp nhận thông tin là Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp và Bộ Tư lệnh TP.HCM. Người tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Đặng Trần Hải Nam - CTVP Ban CHQS phường Gò Vấp, điện thoại/zalo: 0903.910.958; và Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chính sách - Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM, điện thoại/zalo: 0986.548.181

Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh, mỗi thông tin, mỗi ký ức dù là nhỏ nhất cũng có thể là chìa khóa vô cùng quý giá giúp xác định vị trí, tìm lại nơi yên nghỉ của hơn 100 Anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm; góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.