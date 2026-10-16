TP.HCM: Tìm nhà thầu lập báo cáo chuẩn bị đầu tư cầu Thạnh Hội 2 vốn 1.330 tỷ đồng

Ngày 16/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thạnh Hội 2.

Trước đó, khu vực này cũng đã được xây cầu Bạch Đằng 2 nối đôi bờ sông, giúp người dân từ khu vực Tân Triều, TP Đồng Nai qua Tân Uyên, TP.HCM thuận lợi hơn.

Theo kế hoạch, gói thầu tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có giá 353 triệu đồng, sử dụng ngân sách thành phố. Nhà thầu được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện dự kiến 60 ngày trong quý IV/2026.

Cầu Thạnh Hội 2 dự kiến có tổng mức đầu tư 1.330 tỷ đồng, theo phương án đầu tư công. Thành phố đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 650 tỷ đồng để triển khai dự án.

Công trình có chiều dài khoảng 2,4km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 612m, rộng 27m, quy mô 6 làn xe gồm 4 làn cơ giới và 2 làn thô sơ.

Điểm đầu dự án tại nút giao đường ĐH401 với đường Thạnh Hội 04, cách bến phà Nhật Thạnh khoảng 170m, thuộc phường Tân Khánh, TP.HCM. Điểm cuối tại nút giao đường ĐT768 và ĐT768B, cách phà Bình Hòa khoảng 1,8km, thuộc phường Tân Triều, TP Đồng Nai.

Cầu Thạnh Hội 2 được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông giữa TP.HCM và Đồng Nai, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các trung tâm công nghiệp hai địa phương.

Dự án cũng được kỳ vọng hình thành trục giao thông mới qua khu vực giáp ranh, tạo điều kiện phát triển đô thị, mở rộng không gian kinh tế và thu hút đầu tư dọc hành lang kết nối giữa TP.HCM với TP Đồng Nai.