TP.HCM tìm nhà đầu tư tổ hợp y tế công nghệ cao hơn 6.000 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Ảnh: hochiminh.gov.vn)

Theo thông báo của UBND TP.HCM, dự án có tên “Cụm y tế chuyên sâu: Bệnh viện lão khoa và y học cổ truyền công nghệ cao, Bệnh viện phục hồi chức năng công nghệ cao và Viện dưỡng lão công nghệ cao”, được triển khai tại khu đất số 191 Bùi Minh Trực, phường Bình Đông, TP.HCM.

Tổ hợp được định hướng cung cấp chuỗi dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe liên tục, từ dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, điều trị đến phục hồi chức năng và chăm sóc, dưỡng lão dài hạn. Các hạng mục chính gồm Bệnh viện lão khoa chuyên sâu công nghệ cao, y học cổ truyền công nghệ cao; Bệnh viện phục hồi chức năng chuyên sâu công nghệ cao và Viện dưỡng lão công nghệ cao.

Bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc người cao tuổi, hai bệnh viện được định hướng gắn với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo. Với quy mô sử dụng đất dự kiến 51.684 m², tổng mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng, dự án thuộc danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16.

Về phương thức lựa chọn, TP.HCM áp dụng cơ chế xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư chiến lược theo quy định của Luật Phát triển đô thị. Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đề xuất và đáp ứng các điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư.

Nếu có từ hai nhà đầu tư chiến lược trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ báo cáo UBND TP.HCM ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt nhà đầu tư chiến lược.

Nhà đầu tư quan tâm có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, địa chỉ số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định.

UBND TP.HCM đề nghị các nhà đầu tư chiến lược nghiên cứu Luật Phát triển đô thị và các quy định pháp luật liên quan, chuẩn bị hồ sơ thể hiện năng lực tài chính, kinh nghiệm, phương án đầu tư, điều kiện thực hiện dự án cùng các cam kết cần thiết. Thành phố khuyến khích các nhà đầu tư có uy tín, năng lực tham gia nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án.