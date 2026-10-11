TP.HCM tìm nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức

Chương trình có sự tham dự của bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các đơn vị liên quan.

Quang cảnh chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tháng 10/2026.

Tại chương trình, cử tri đề nghị thành phố đánh giá toàn diện thực trạng phát triển các loại hình giao thông, xác định những lĩnh vực chưa được đầu tư tương xứng và ưu tiên nguồn lực để tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải. Cử tri cũng quan tâm đến hiệu quả vận hành tuyến metro số 1, khả năng kết nối với xe buýt, phương tiện cá nhân và hạ tầng phục vụ hành khách.

Bên cạnh đó, thành phố được đề nghị làm rõ định hướng huy động vốn phát triển giao thông, nghiên cứu khai thác giá trị gia tăng từ đất đai tại các khu vực được hưởng lợi từ đầu tư đường bộ, cầu và các công trình hạ tầng.

Đánh giá thực trạng hạ tầng giao thông thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết, thành phố có lợi thế phát triển nhiều loại hình vận tải gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và cảng biển.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Ông cho biết, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ khoảng 42 triệu lượt hành khách mỗi năm, chiếm khoảng 37% lượng hành khách hàng không cả nước. Hệ thống cảng biển thành phố đảm nhận khoảng 65% sản lượng hàng hóa thông qua container của cả nước.

Tuy nhiên, áp lực giao thông ngày càng lớn, quỹ đất dành cho hạ tầng hạn chế và kết nối giữa các phương thức vận tải chưa đồng bộ vẫn là những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ. Theo ông Trần Quang Lâm, thành phố cần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, gắn quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị và giao thông để tạo thêm nguồn lực đầu tư.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt cho rằng, việc chuẩn bị quỹ đất sạch dọc các tuyến vành đai, trục giao thông liên vùng và quanh nhà ga đường sắt đô thị sẽ tạo điều kiện triển khai mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Qua đó, thành phố có thể khai thác giá trị gia tăng từ đất đai để tái đầu tư hạ tầng.

Việc khai thác nguồn lực đất đai cần gắn với bảo đảm quyền lợi người dân, nhất là trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Công tác quy hoạch cần được chuẩn bị đồng bộ, minh bạch, hạn chế đầu cơ và bảo đảm người dân tại khu vực chịu tác động có điều kiện ổn định cuộc sống.

Phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và vận tải ngày càng tăng.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, từ khi vận hành thương mại ngày 22/12/2024, tuyến metro số 1 đã phục vụ hơn 40 triệu lượt hành khách. Riêng 9 tháng năm 2026, tuyến vận chuyển hơn 18 triệu lượt, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Mạng lưới xe buýt kết nối các nhà ga được mở rộng, cùng với việc bổ sung các điểm giữ xe, taxi, xe công nghệ và xe đạp công cộng. Dù vậy, việc tiếp cận nhà ga tại một số khu vực vẫn còn bất tiện, ảnh hưởng đến khả năng thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng.

Để nâng cao hiệu quả khai thác, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối nhà ga, tổ chức các điểm đón, trả khách thuận tiện và phát triển phương thức di chuyển phù hợp cho chặng đầu, chặng cuối. Việc tích hợp vé giữa xe buýt, metro và các loại hình vận tải khác, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành cũng góp phần rút ngắn thời gian chuyển tuyến, giảm chi phí đi lại.

Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh, phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức không đơn thuần là tăng số lượng hay đầu tư thêm các công trình riêng lẻ, mà cốt lõi là tổ chức và kết nối đồng bộ các phương thức vận tải, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển không gian đô thị.

TP.HCM chú trọng phát triển giao thông công cộng, tăng khả năng kết nối giữa metro, xe buýt và các phương thức di chuyển khác.

Để cân đối nguồn lực đầu tư, thành phố cần xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải; ưu tiên các công trình tháo gỡ điểm nghẽn, tăng cường kết nối liên vùng, kết nối cảng biển, sân bay, trung tâm logistics và các khu vực động lực phát triển mới.

Việc huy động nguồn lực cần được thực hiện đồng bộ từ ngân sách Nhà nước, vốn xã hội hóa và nguồn lực đất đai thông qua mô hình TOD. Quá trình triển khai phải được nghiên cứu bài bản, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Theo bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, thành phố có thêm cơ sở pháp lý để chủ động huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt, công trình ngầm và logistics. HĐND TP sẽ tiếp tục phối hợp với UBND TP cụ thể hóa cơ chế, chính sách, giám sát quá trình triển khai và kịp thời tháo gỡ khó khăn.