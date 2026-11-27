Ngày 27/11, tại ga Nhà hát Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức hội thảo "Định hướng phát triển hệ sinh thái và chuỗi giá trị ngành công nghiệp đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị tại TP.HCM". Đây là hội thảo đầu tiên trong chuỗi 10 hội thảo chuyên sâu về các nhóm công nghệ chiến lược của thành phố.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo nhằm nhận diện năng lực hiện có, những khoảng trống trong chuỗi giá trị công nghiệp đường sắt, đồng thời thu thập ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp để xây dựng cơ sở dữ liệu, đánh giá hiện trạng và đề xuất cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực này đến năm 2030.

Phát biểu đề dẫn, bà Ngô Thị Tú Trinh, Quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ cho biết, việc phát triển các công nghệ chiến lược không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực tự chủ công nghệ và khả năng tham gia chuỗi giá trị trong tương lai.

Theo bà Trinh, TP.HCM có lợi thế về đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, hệ thống viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để chuyển hóa những lợi thế này thành năng lực thực chất, TP cần đánh giá đầy đủ năng lực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, sản xuất, thương mại hóa và mức độ sẵn sàng công nghệ của từng nhóm chủ thể.

Bà Ngô Thị Tú Trinh, Quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, phát biểu đề dẫn hội thảo.

Quan điểm xuyên suốt được Sở Khoa học và Công nghệ xác định là lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái công nghệ chiến lược, phát huy năng lực sáng tạo của viện nghiên cứu, trường đại học và đội ngũ chuyên gia. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, kết nối, đặt hàng và tạo môi trường thuận lợi để các kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn.

Đường sắt mở ra thị trường cho công nghiệp hỗ trợ

Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, việc lựa chọn công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị làm chủ đề mở đầu chuỗi hội thảo xuất phát từ yêu cầu phát triển giao thông công cộng hiện đại, tăng cường kết nối đô thị và liên vùng của TP.HCM.

Thực tiễn khai thác tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã mở ra giai đoạn phát triển mới, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu về công nghệ, quản lý vận hành, bảo trì, nguồn nhân lực và năng lực cung ứng trong nước.

Một hệ thống đường sắt là tổ hợp công nghệ có tính tích hợp cao, bao gồm thiết kế, xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ khí chế tạo, phương tiện, vật liệu, hệ thống điện, cơ điện, thông tin, tín hiệu, điều khiển, quản lý vận hành và bảo trì.

Hội thảo tập trung nhận diện năng lực công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển chuỗi giá trị công nghiệp đường sắt trong nước.

Đây cũng là thị trường tiềm năng cho nhiều lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, robot, tự động hóa, vật liệu tiên tiến và an ninh mạng. Nếu có định hướng phù hợp, nhu cầu đầu tư và vận hành đường sắt có thể trở thành động lực phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, mục tiêu không phải tự sản xuất tất cả cấu phần của hệ thống đường sắt mà cần lựa chọn đúng những khâu có lợi thế, có khả năng làm chủ; xác định công nghệ cần tiếp nhận chuyển giao và những năng lực cần đầu tư dài hạn. Các sản phẩm, giải pháp phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng tích hợp hệ thống.

Ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận 47 bài tham luận, tập trung vào ba nhóm nội dung chính: cơ chế, chính sách và phát triển hệ sinh thái, chuỗi giá trị công nghiệp đường sắt; nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, làm chủ và nội địa hóa công nghệ; phát triển nguồn nhân lực, liên kết nghiên cứu, đào tạo với doanh nghiệp.

Ông Trần Đăng Thành, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM trình bày tham luận.

Trong đó, nhiều hướng tiếp cận được đề cập như phát triển thiết bị điện, cơ điện nhà ga, cung ứng vật tư chuyên dụng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và bản sao số trong bảo trì dự báo, quan trắc kết cấu cầu cạn; quản lý vòng đời vật liệu, giảm phát thải carbon và thanh toán số.

Xác định công nghệ ưu tiên, xây dựng chuỗi liên kết

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung vào ba góc nhìn từ cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển đường sắt; ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo trong quản lý vận hành, bảo trì tuyến metro số 1; nghiên cứu, đào tạo và từng bước làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị.

Các tham luận do ông Trần Chí Hùng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - kỹ thuật (Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM); ông Trần Đăng Thành, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM và TS. Nguyễn Văn Đức, Viện trưởng Viện Đường sắt tốc độ cao, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM trình bày.

Bên cạnh đó, phiên thảo luận mở tập trung làm rõ năng lực thực tế của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học; những khâu còn thiếu trong chuỗi cung ứng; khả năng nội địa hóa và nhu cầu tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

TS. Nguyễn Văn Đức, Viện trưởng Viện Đường sắt tốc độ cao, Trường ĐH GTVT TP.HCM.

Một trong những vấn đề được đặt ra là cần xác định rõ công nghệ, sản phẩm nào có thể ưu tiên nghiên cứu, sản xuất trong nước trong ngắn hạn; công nghệ nào cần chuyển giao và những lĩnh vực nào phải đầu tư nghiên cứu dài hạn. Cùng với đó là yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm và kiểm định để các sản phẩm nghiên cứu có thể đáp ứng tiêu chuẩn, đưa vào ứng dụng.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia tích cực tham gia khảo sát, cung cấp dữ liệu về năng lực nghiên cứu, nhân lực, hạ tầng, sản phẩm, giải pháp công nghệ và nhu cầu hợp tác.

Các ý kiến tại hội thảo sẽ được tổng hợp, đối chiếu với kết quả khảo sát để hoàn thiện báo cáo đánh giá hiện trạng, xây dựng cơ sở dữ liệu số và đề xuất định hướng, lộ trình, cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái công nghệ chiến lược của TP.HCM đến năm 2030.

Thông qua chuỗi 10 hội thảo chuyên sâu, cùng 5 hội thảo xây dựng chính sách và 4 tọa đàm tham vấn chuyên môn, TP hướng đến hình thành bức tranh tổng thể về năng lực công nghệ, nhận diện các khoảng trống cần bổ sung và tạo cơ sở kết nối Nhà nước, nhà khoa học, cơ sở đào tạo với cộng đồng doanh nghiệp.