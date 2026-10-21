TP.HCM tìm động lực tăng trưởng từ đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh

Tăng cường kết nối, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác Kinh tế năm 2026 (BPC Roundtable Conference 2026) do UBND TP.HCM phối hợp với Hội đồng Thành phố Đối tác Kinh tế Osaka tổ chức, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững: Thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các Thành phố BPC”.

Đây là kỳ hội nghị BPC thứ 35 và là lần thứ ba TP.HCM đăng cai, sau các năm 2002 và 2016.

Tiếp nối kết quả hội nghị năm 2025 tại Osaka cùng Tuyên bố chung về giảm phát thải carbon và phát triển bền vững, hội nghị năm nay hướng đến tăng cường liên kết giữa các thành phố, tổ chức đối tác và doanh nghiệp, thúc đẩy các cam kết đi vào thực tiễn.

Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) là một trong những nội dung trọng tâm. Thông qua mạng lưới BPC, các bên hướng đến tăng cơ hội tiếp cận thị trường, nhà đầu tư, công nghệ và các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Osaka dự kiến chia sẻ kinh nghiệm kết nối kinh doanh, đồng thời giới thiệu các hoạt động hợp tác như Hội thảo Kinh tế tuần hoàn tổ chức tại Việt Nam vào tháng 7/2026 và Hội nghị Tech Osaka Summit dự kiến diễn ra ngày 26 - 27/1/2027.

Ở góc độ doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Australia dự kiến trao đổi về cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua giảm phát thải, đồng thời nêu những khó khăn trong đo lường phát thải, chi phí chuyển đổi và tiếp cận tài chính xanh.

Phòng Thương mại Hamburg dự kiến chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

TP.HCM định hướng xây dựng đô thị đa cực, xanh và bền vững, gắn với mô hình TOD dọc các tuyến đường sắt đô thị.

Ngoài nội dung hỗ trợ doanh nghiệp, hội nghị tập trung thảo luận giải pháp phát triển công nghiệp bền vững, giảm phát thải carbon và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng được đặt ra trong bối cảnh doanh nghiệp phải thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Phiên thảo luận “Từ cam kết đến hành động” dự kiến đánh giá việc triển khai Tuyên bố chung về tăng cường giảm phát thải carbon và phát triển bền vững được thông qua tại hội nghị BPC năm 2025 ở Osaka.

Các bên sẽ trao đổi giải pháp tăng cường chia sẻ thông tin về thách thức môi trường, cơ hội kinh doanh, lồng ghép yếu tố xanh vào các chính sách hiện có và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các thành viên.

Những thách thức như chi phí chuyển đổi xanh, năng lực đo lường và báo cáo phát thải, khả năng tiếp cận tài chính xanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như yêu cầu từ Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đối với hàng xuất khẩu được xác định là các vấn đề cần tiếp tục tìm kiếm giải pháp.

TP.HCM đẩy nhanh chuyển đổi xanh, mở rộng hợp tác quốc tế

Tại hội nghị, TP.HCM dự kiến giới thiệu tám nhóm giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng công nghiệp theo hướng xanh và tuần hoàn.

Các nội dung gồm phát triển khu, cụm công nghiệp sinh thái, công nghiệp môi trường, năng lượng tái tạo, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh và thu hút đầu tư xanh.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP TP.HCM tăng 9,06%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%. Cùng với duy trì đà tăng trưởng, thành phố đang đẩy mạnh kiểm kê khí nhà kính tại 360 cơ sở, chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện và năng lượng xanh, đồng thời triển khai các bước tham gia lộ trình vận hành thị trường carbon quốc gia.

Theo UBND TP.HCM, kể từ Hội nghị BPC năm 2025, trong số 360 cơ sở đã được kiểm kê khí nhà kính, có 240 cơ sở lập kế hoạch giảm phát thải giai đoạn 2026 - 2030.

TP.HCM đăng cai Hội nghị Bàn tròn các thành phố Đối tác Kinh tế năm 2026.

Khoảng 68% xe buýt đang sử dụng điện và năng lượng xanh, hướng đến mục tiêu đạt 100% vào đầu năm 2027. Công suất điện mặt trời mái nhà của thành phố đạt 1.865,7 MWp.

Trong quy hoạch đô thị, TP.HCM định hướng phát triển đô thị đa cực, xanh và bền vững, gắn với mô hình TOD dọc các tuyến đường sắt đô thị.

Thành phố cũng chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế trong trao đổi chuyên gia, chuẩn bị dự án, ứng dụng công nghệ, vận hành và kết nối đầu tư. Kinh nghiệm của Melbourne trong quản lý trung tâm dữ liệu theo hướng tiết kiệm năng lượng, nước và giảm phát thải là một trong những nội dung dự kiến được chia sẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện, TP.HCM dự kiến tổ chức các buổi làm việc song phương với Melbourne, Manila, Tập đoàn Công nghiệp Australia và Osaka. Các hoạt động kết nối bên lề được kỳ vọng tạo thêm cơ hội giao thương, đầu tư giữa đại diện các thành phố và cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua BPC 2026, TP.HCM hướng đến tăng cường liên kết với các thành phố đối tác, mở rộng thị trường và thu hút nguồn lực đầu tư, công nghệ phục vụ phát triển. Việc thúc đẩy các chương trình hợp tác có khả năng triển khai thực tế được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi xanh và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.

Mạng lưới Business Partner City (BPC) do Chính quyền Thành phố Osaka khởi xướng năm 1988 nhằm xây dựng mạng lưới hợp tác kinh tế giữa các thành phố, ban đầu tập trung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Khác với mô hình giao lưu đô thị thuần túy, BPC chú trọng kết nối hoạt động kinh tế ở cấp độ doanh nghiệp, dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức xúc tiến thương mại. Qua đó, mạng lưới tạo cơ hội giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng thị trường quốc tế, đồng thời tăng cường hiểu biết giữa các thành phố. Được tổ chức thường niên từ năm 1990 và luân phiên tại các thành phố thành viên, hội nghị BPC là diễn đàn để chính quyền, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội và doanh nghiệp trao đổi chính sách, kinh nghiệm phát triển đô thị và cơ hội hợp tác. TP.HCM tham gia mạng lưới từ tháng 5/1997. Gần ba thập kỷ đồng hành đã tạo thêm kênh kết nối giữa Thành phố với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.