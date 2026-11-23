Ngày 23/11, Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức tọa đàm khoa học "Phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP.HCM", với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Toàn cảnh tọa đàm "Phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP.HCM" ngày 23/11 tại TP.HCM.

Cùng với đề xuất đầu tư hạ tầng, Tập đoàn Becamex kiến nghị 4 chương trình đột phá, trong khi thành phố đặt mục tiêu sớm hoàn thiện cơ chế chính sách để hiện thực hóa mô hình.

Kết nối vùng lõi nghiên cứu với vành đai sản xuất

Tại tọa đàm, ông Phạm Ngọc Thuận, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex, giới thiệu mô hình Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM với cấu trúc gồm vùng lõi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, vành đai sản xuất công nghệ cao và hệ thống kết nối đa tầng.

Theo đề xuất, vùng lõi đặt tại khu vực trung tâm phường Bình Dương, quy mô khoảng 220ha, định hướng mở rộng thêm khoảng 103ha. Đây là nơi tập trung các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Hạt nhân của khu vực này là Trung tâm Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, dự kiến hình thành từ việc chuyển đổi công năng Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương trước đây.

Các thành phần kết nối gồm: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, khu công nghệ số tập trung, công viên giáo dục và nghiên cứu phát triển, các trung tâm nghiên cứu, sản xuất tiên tiến, phòng thí nghiệm dùng chung và quần thể WTC phục vụ xúc tiến thương mại, hội nghị, triển lãm quốc tế.

Bao quanh vùng lõi là vành đai sản xuất công nghệ cao, gắn với các khu công nghiệp thế hệ mới như Cây Trường, Bàu Bàng mở rộng, Lai Hưng, VSIP III và VSIP IV. Tổng quỹ đất công nghiệp công nghệ cao được giới thiệu hơn 3.100ha, trong đó khoảng 1.020ha dành cho các khu công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung.

Điểm đáng chú ý của mô hình là đưa hoạt động nghiên cứu đến gần sản xuất. Theo đó, vùng lõi cung cấp tri thức, nhân lực và năng lực phát triển công nghệ; vành đai công nghiệp tạo môi trường thử nghiệm, ứng dụng, hoàn thiện sản phẩm và mở rộng thị trường.

Các lĩnh vực được định hướng thu hút gồm vi mạch bán dẫn, điện - điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, tự động hóa, robot và sản xuất tiên tiến.

Để hiện thực hóa mô hình, Becamex kiến nghị TP.HCM triển khai đồng bộ 4 chương trình đột phá.

Thứ nhất là phát triển hệ thống giao thông công cộng và mạng lưới đường sắt. Becamex đang tích cực chuẩn bị để cuối năm 2026, đầu năm 2027 khởi công tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên; đồng thời đề xuất năm 2027 khởi công tuyến đường sắt lưỡng dụng Chơn Thành - Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép theo phương thức PPP.

Doanh nghiệp đề xuất 4 chương trình đột phá để phát triển mô hình Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM.

Thứ hai là dịch chuyển công nghiệp theo mô hình "Nơi đi - Nơi đến". Becamex cho biết đang chuẩn bị các khu công nghiệp tiếp nhận giai đoạn đầu với tổng quy mô 3.641ha. Việc chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng tại nơi đến cần hoàn thành trước khi di dời, bảo đảm hoạt động sản xuất liên tục, đồng thời gắn với phát triển nhà ở, dịch vụ và hạ tầng xã hội.

Thứ ba là phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, với các dự án như Khu công nghệ số tập trung Bình Dương quy mô 15,4ha, Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số cùng các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất.

Thứ tư là huy động nguồn lực và nâng cao chất lượng nhân lực. Trong đó, phát triển hệ sinh thái giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ đô thị với các hạt nhân như Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, khu đại học quy mô khoảng 500ha và khu phức hợp văn hóa, giải trí, thể thao và giáo dục đại học quy mô khoảng 1.500ha.

Theo Becamex, nhà ở, giáo dục, dịch vụ, văn hóa, thể thao và không gian xanh là những điều kiện quan trọng để thu hút, giữ chân chuyên gia, nhà khoa học và lực lượng lao động chất lượng cao.

Hoàn thiện cơ chế để quy hoạch thành sản phẩm thực tế

Phát biểu tại tọa đàm, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố đang đứng trước cơ hội phát triển có tính chiến lược.

Để duy trì vị thế đầu tàu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, TP.HCM không thể tiếp tục dựa vào mô hình tăng trưởng theo chiều rộng mà phải chuyển hướng mạnh mẽ dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Vũ, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra nhiệm vụ xây dựng chính sách đặc thù nhằm thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ lõi, công nghệ nguồn trong các ngành kinh tế chủ lực.

Trong khi đó, Luật Phát triển đô thị năm 2026 đã giao HĐND thành phố thẩm quyền ban hành bộ tiêu chí, cơ chế và chính sách phát triển khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu tham dự tọa đàm "Phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP.HCM".

Đáng chú ý, trong Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm vừa được công bố, mô hình này được xác định là một trong những trọng tâm, với vai trò kết nối nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các chuyên gia tập trung góp ý để xây dựng khung pháp lý vừa cụ thể hóa quy định của Luật Phát triển đô thị, vừa đủ linh hoạt và hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tổ chức nghiên cứu tầm cỡ quốc tế.

Thành phố cũng cần phát huy tối đa cơ chế phân cấp, phân quyền, hạn chế các khâu trung gian không cần thiết. Đặc biệt, phải xây dựng lộ trình kết nối ngay từ sớm giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để đưa quy hoạch thành sản phẩm đóng góp trực tiếp vào GRDP.

Tại phần tổng kết, ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh, khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không đơn thuần là một khu chức năng hay dự án hạ tầng đô thị, mà phải là hệ sinh thái liên kết nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và đời sống đô thị.

Theo ông Minh, thành công của mô hình không thể đo bằng diện tích đất, số lượng dự án hay tổng vốn đầu tư, mà phải thể hiện qua năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, kết quả thương mại hóa và đóng góp thực chất cho thành phố.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM tổng kết tọa đàm.

Một vấn đề quan trọng khác là hoàn thiện cơ chế quản trị, đất đai và tài chính. Thành phố cần nghiên cứu cơ chế khai thác quỹ đất xung quanh các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), huy động vốn PPP, hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư chung giữa khu vực công và tư.

Đặc biệt, chính sách ưu đãi phải gắn với điều kiện, cam kết và kết quả đầu ra, tránh tình trạng lợi dụng danh nghĩa khu đô thị khoa học, công nghệ để hưởng ưu đãi nhưng thiếu hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ thực chất.

Trước mắt, UBND TP.HCM giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tổng hợp, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về tiêu chí và cơ chế, chính sách phát triển mô hình này, dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ tháng 12/2026.

Việc hình thành đô thị khoa học, công nghệ phía Bắc vì vậy không chỉ là bài toán phát triển một khu vực đô thị mới, mà còn là phép thử về khả năng kết nối quy hoạch, hạ tầng, nguồn lực và đổi mới thể chế.

Hiệu quả cuối cùng phải được chứng minh bằng công nghệ được ứng dụng, sản phẩm được thương mại hóa, năng suất doanh nghiệp được nâng lên và chất lượng sống của người dân được cải thiện.