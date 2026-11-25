Tại tọa đàm "Phát triển TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế" do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức ngày 25/11, đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã đề xuất nhiều giải pháp đột phá về thể chế, chính sách đầu tư và cơ chế điều phối, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của ngành logistics thành phố.

Rà soát hơn 20 loại giấy phép, mở đường cho nhà đầu tư

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, với dịch vụ logistics chiếm khoảng 60% cả nước, thành phố đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực này khi được Quốc hội, Chính phủ trao các cơ chế, chính sách đặc thù thông qua Nghị quyết 98, Nghị quyết 260 và Luật Phát triển đô thị.

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM và bà Đặng Thị Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM tại toạ đàm

Sở Công Thương đã tham mưu thành phố xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển khu thương mại tự do và khu logistics tích hợp, trong đó có các ưu đãi về đầu tư, đất đai, thuế, thủ tục hải quan và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Danh, thành phố hướng tới thu hút hai nhóm nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư phát triển hạ tầng, thành phố có cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các tiêu chí về năng lực tài chính, khả năng giải ngân, tạo việc làm, phát triển công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Đối với doanh nghiệp đầu tư dự án trong các khu chức năng, việc áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt có thể rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện thủ tục. Theo ông Danh, thời gian giải quyết thủ tục đầu tư đặc biệt đối với dự án đủ điều kiện có thể chỉ còn 15 ngày.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Công Thương nhìn nhận, dù đã có nhiều cơ chế thuận lợi, hệ thống chính sách hiện hành vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu phát triển logistics trong giai đoạn mới.

Qua trao đổi với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan, Sở nhận thấy hoạt động logistics hiện liên quan đến hơn 20 loại giấy phép. Trong đó, một số quy định đã tồn tại từ lâu, mất nhiều thời gian thực hiện và không còn thực sự phù hợp với thực tiễn.

Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM rà soát các loại giấy phép này, kiến nghị Trung ương bãi bỏ những quy định không còn cần thiết. Trường hợp chưa thể áp dụng trên phạm vi cả nước, thành phố sẽ nghiên cứu đề xuất cơ chế thí điểm riêng.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Đặng Thị Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM kiến nghị xây dựng cơ chế đặc thù để phát triển hệ sinh thái dịch vụ hàng hải, logistics quốc tế; có chính sách ưu đãi tín dụng, thuế đối với đầu tư công nghệ cảng phát thải thấp, tự động hóa kho bãi và phương tiện vận tải sạch.

Trong khi đó, bà Huỳnh Đinh Thái Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty WTC thuộc Tập đoàn Becamex cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, doanh nghiệp logistics Việt Nam cần chủ động thay đổi mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực quốc tế hóa nguồn nhân lực và tư duy quản trị của người đứng đầu.

Do phần lớn doanh nghiệp logistics Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa, việc vươn ra thị trường quốc tế cần sự liên kết, đồng hành giữa các doanh nghiệp, tương tự cách doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc hỗ trợ nhau khi mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Bà Linh cho biết, hiệp hội đang tăng cường phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, phân công lãnh đạo phụ trách từng lĩnh vực nhằm xây dựng những giải pháp logistics phù hợp với nhu cầu của chủ hàng, góp phần giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Thiết lập cơ chế điều phối từ Trung ương đến địa phương

TS Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ đang hoàn thiện Đề án phát triển hệ thống trung tâm logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Điểm mới trong tư duy xây dựng đề án là chuyển từ phát triển từng công trình, từng trung tâm logistics riêng lẻ sang tổ chức mạng lưới theo dòng hàng, nhu cầu thị trường và liên kết vùng.

Cùng với đó, Thông tư 71/2026/TT-BCT ngày 19/11/2026 của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 8/1/2027, quy định tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics theo ba hạng, năm loại và cơ chế tự công bố.

Tuy nhiên, ông Tuấn lưu ý, phạm vi điều chỉnh của thông tư là trung tâm logistics với tư cách một công trình hạ tầng, không đồng nhất với khu logistics tích hợp hay hệ sinh thái dịch vụ logistics quốc tế trên quy mô thành phố.

Ông đề xuất xây dựng chương trình phối hợp giữa Bộ Công Thương và TP.HCM với các sản phẩm cụ thể như bản đồ số logistics dùng chung, phương án tổ chức mạng lưới logistics tích hợp, danh mục dự án ưu tiên đầu tư, các mô hình thử nghiệm và danh mục vướng mắc cần Trung ương tháo gỡ.

PGS.TS Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị Thông minh và Quản lý (Đại học Kinh tế TP.HCM) cho rằng, điểm nghẽn hiện nay không hẳn nằm ở việc thiếu cơ chế, chính sách mà ở khả năng tổ chức thực hiện, điều phối.

Theo bà Tú Anh, cần phân biệt hoạt động phối hợp liên ngành của các cơ quan quản lý nhà nước với việc quản trị, điều phối toàn bộ hệ sinh thái logistics. Thành phố cần một lõi điều phối có khả năng tập hợp doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học, kết nối dữ liệu và huy động tri thức để hỗ trợ ra quyết định.

Thay vì triển khai đồng loạt nhiều mục tiêu, thành phố có thể lựa chọn một số dòng hàng hoặc bài toán cụ thể để áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), đánh giá hiệu quả kinh tế, môi trường trước khi nhân rộng.

Ông Phạm Quốc Long, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Gemadept (hàng sau,thứ 3 từ trái sang) phát biểu tại toạ đàm.

Ông Phạm Quốc Long, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Gemadept cho rằng, một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là hạ tầng công nghệ thông tin thiếu kết nối. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư phần mềm, thiết bị nhưng các hệ thống vẫn vận hành riêng lẻ, làm giảm hiệu quả đầu tư.

Ông Long đề xuất xây dựng hệ thống thông tin cộng đồng cảng biển dùng chung (Port Community System – PCS), kết nối chủ hàng, doanh nghiệp logistics, hãng tàu, cảng biển, ngân hàng, bảo hiểm, cảng vụ và hải quan.

Để triển khai, cần có vai trò dẫn dắt của cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện và xây dựng cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bên.

Liên quan đến cơ chế điều phối, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông tin, tại cuộc làm việc gần đây của Thủ tướng Chính phủ về phát triển logistics, vấn đề hình thành một thiết chế điều phối cấp quốc gia đã được đặt ra.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương tại toạ đàm (giữa).

Cơ chế này nhằm tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, hài hòa lợi ích trong phát triển hạ tầng, tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Tại TP.HCM, ông Lê Văn Danh cho biết, Sở Công Thương đã trình UBND thành phố dự thảo quyết định thành lập Tổ công tác phát triển logistics.

Phương án này đã được nghiên cứu từ trước khi sáp nhập, song phải nhiều lần điều chỉnh do thay đổi tổ chức bộ máy và nhân sự. Tổ công tác dự kiến có sự tham gia của các sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, viện, trường và cơ quan truyền thông.

Lãnh đạo Sở Công Thương kỳ vọng việc thành lập tổ công tác sẽ được hoàn thành trong tháng 12/2026.

Ông Lê Văn Danh khẳng định, Sở Công Thương sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp, phối hợp với Đại học Kinh tế TP.HCM, Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM cùng các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch và lộ trình triển khai cụ thể, tham mưu UBND thành phố các giải pháp hiện thực hóa mục tiêu phát triển TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ logistics đẳng cấp quốc tế.