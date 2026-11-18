Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu

Đánh giá cao những kết quả ngành Giáo dục thành phố đạt được, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh năm học 2026-2027, ngành Giáo dục thành phố vận hành trong không gian phát triển mới sau hợp nhất, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Với quy mô lớn nhất cả nước, gồm 3.438 cơ sở giáo dục và hơn 2,6 triệu học sinh, ngành Giáo dục thành phố đã đạt nhiều kết quả trong duy trì chất lượng và đổi mới hoạt động.

Đáng chú ý, chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng phòng học đã hoàn thành, đưa vào khai thác 1.027 phòng học mới trước thềm năm học 2026-2027.

Trong chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục đã kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tỷ lệ định danh đạt trên 99%. Công tác tuyển sinh đầu cấp được phân quyền tự động qua bản đồ số.

Thành phố cũng triển khai thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, STEM, STEAM tại các trường chuyên, trường chất lượng cao và trường học số.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP.HCM, ngành Giáo dục vẫn còn nhiều khó khăn cần giải quyết. Áp lực gia tăng dân số cơ học, tình trạng quá tải cục bộ tại một số khu vực, chênh lệch điều kiện học tập giữa các địa bàn, thiếu giáo viên ở một số môn học đặc thù và bệnh thành tích vẫn là những vấn đề đặt ra đối với ngành.

Trước thực tế này, Chủ tịch UBND TP Lê Quốc Phong đề nghị ngành Giáo dục tập trung đổi mới tư duy quản lý, quản trị; giảm hồ sơ, sổ sách hành chính, các cuộc thi hình thức và áp lực thành tích. Việc kiểm tra, đánh giá cần phản ánh trung thực năng lực và sự tiến bộ của người học, khắc phục tình trạng chạy theo kết quả.

Cùng với đó, cần đổi mới thực chất phương pháp dạy và học, đẩy mạnh giáo dục STEM, AI, STEAM; triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Quá trình đổi mới cần kết hợp trang bị tri thức hiện đại với giáo dục văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần nhân ái và nghĩa tình.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng trường học thông minh, khai thác hiệu quả học bạ số, học liệu số và ứng dụng AI có kiểm soát, trách nhiệm; đồng thời xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc.

TP.HCM vinh danh các nhà giáo

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh yêu cầu chăm lo đời sống và xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực ngân sách cho giáo dục, khẩn trương tham mưu cơ chế tiền lương, thu nhập tăng thêm và chế độ đãi ngộ phù hợp với đặc thù của thành phố, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết năm 2026 đánh dấu giai đoạn phát triển quan trọng của ngành Giáo dục thành phố.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, đòi hỏi toàn ngành chủ động thích ứng, đổi mới tư duy và nâng cao năng lực thực hiện.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhanh chóng thích nghi với môi trường và nhiệm vụ mới; tích cực học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận khoa học - công nghệ và các xu hướng giáo dục hiện đại.

Theo ông Nguyễn Tấn Phát, sự tận tụy và những đóng góp của đội ngũ nhà giáo là yếu tố quan trọng giúp duy trì chất lượng hoạt động của hệ thống giáo dục, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

"Trong định hướng phát triển của Thành phố với quy hoạch tầm nhìn trăm năm, giáo dục và đào tạo luôn được xác định là nền tảng chiến lược, giữ vai trò then chốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tôi mong mỗi thầy giáo, cô giáo tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; không ngừng nâng cao năng lực và gìn giữ những giá trị nhân văn của nghề dạy học.

Mỗi nhà giáo cần truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần học tập, tư duy độc lập và sáng tạo ở học sinh. Mỗi nhà trường cần xây dựng môi trường an toàn, nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, phát triển năng lực và có cơ hội vươn lên", Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh.

Dịp này, TP.HCM có 9 nhà giáo được Bộ GD&ĐT tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026; 50 cán bộ quản lý, giáo viên được trao Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026. Ngoài ra, 10 nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học được vinh danh tại Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ III năm 2026.