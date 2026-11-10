UBND Tp.HCM vừa ban hành kế hoạch tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, thành phố tập trung tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại mạng lưới trường học, bệnh viện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Theo kế hoạch, Tp.HCM xác định 31 nhiệm vụ thuộc 7 nhóm nội dung, hướng tới bảo đảm bộ máy hoạt động đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; không để xảy ra khoảng trống, gián đoạn trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tp.HCM tiếp tục tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại trường học và bệnh viện.

Thành phố sẽ rà soát, sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hành chính cấp xã theo hướng tinh gọn, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa và chuyển giao những dịch vụ công mà Nhà nước không nhất thiết trực tiếp thực hiện cho khu vực ngoài nhà nước theo quy định.

Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên công lập trong năm 2026. Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc thành phố dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2027.

Đối với ngành y tế, Sở Y tế được giao xây dựng đề án sắp xếp hệ thống bệnh viện theo hướng giảm đầu mối, phù hợp với quy mô dân số và nhu cầu khám, chữa bệnh. Thành phố cũng đặt nhiệm vụ hợp nhất Trung tâm Giám định y khoa và Trung tâm Pháp y.

Một trọng tâm khác là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu “Đúng cơ cấu - đủ năng lực - giỏi thực thi - quản trị hiện đại - trách nhiệm cao”.

Sở Nội vụ được giao tham mưu đổi mới đánh giá cán bộ theo sản phẩm, kết quả đầu ra; nghiên cứu cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia và công chức có chuyên môn sâu.

Đáng chú ý, Tp.HCM định hướng chuyển từ quản lý số lượng biên chế sang quản lý chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ. Nhu cầu biên chế thực tế sẽ được xác định dựa trên dữ liệu và khối lượng công việc được lượng hóa.