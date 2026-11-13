TP.HCM: Tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các lô cao su ở Bình Cơ

Ngày 13/11, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Sở Hội, khu phố 4, phường Bình Cơ, TP.HCM.

Đoàn công tác Quân khu 7 dâng hương tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ phường Bình Cơ.

Theo báo cáo, từ ngày 5/11, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với UBND phường Bình Cơ và Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa triển khai lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các lô cao su H12, H13 thuộc Đội sản xuất Hội Nghĩa.

Công tác tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở thông tin, tài liệu về trận đánh và tọa độ do ông Glenn Hines, cựu quân nhân Australia, đại diện Tổ chức Hàn gắn vết thương chiến tranh cung cấp, kết hợp đối chiếu thực địa của các chuyên gia.

Lực lượng chức năng đã tổ chức đào thăm dò tại 3 vị trí với tổng diện tích hàng trăm mét vuông. Trong đó, tại vị trí 1, nơi dự kiến có hố chôn khoảng 20 liệt sĩ, lực lượng đã đào 2 luồng, độ sâu từ 1,8-2m nhưng chưa phát hiện hài cốt. Hai vị trí còn lại đang tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm chỉ đạo công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, trong đợt đào thăm dò từ ngày 17/7 - 28/7, lực lượng chức năng cũng đã đào 20 đường tại các tọa độ lân cận nhưng chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi kiểm tra, đại diện Đội K74 báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn trong quá trình đào tìm và công tác phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đất đai nhằm bảo đảm an toàn, đúng quy trình.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Chí Tâm ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đội K74 cùng các lực lượng tham gia.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và chính xác.

Lực lượng tìm kiếm đào thăm dò các vị trí theo thông tin từ hồ sơ chiến trường và nhân chứng.

Ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát thực địa, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để xác minh thông tin, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tại các vị trí còn lại, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sớm đưa hài cốt các liệt sĩ về với gia đình, quê hương.

Trong khi đó, tại Công viên Lê Thị Riêng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng đang được lực lượng chức năng TP.HCM tiếp tục triển khai tại Khu B. Theo cập nhật đến hết ngày 9/11/2026, qua hai đợt tìm kiếm từ ngày 23/6, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 1.005 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 371 bộ kèm di vật.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cùng đoàn công tác kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Riêng đợt 2, bắt đầu từ ngày 15/10, đã tìm kiếm, quy tập được 274 bộ hài cốt, gồm 64 bộ có di vật. Trong ngày 9/11, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm 6 bộ hài cốt, trong đó có 2 bộ kèm di vật.

Trong tổng số 1.005 hài cốt được tìm thấy, có 972 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Từ ngày 12 - 17/11, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 cho 6.927 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các địa điểm thu nhận mẫu gồm: Trạm 1 (khu vực Bình Dương cũ): Hội trường UBND phường Thủ Dầu Một, số 1 Quang Trung, phường Thủ Dầu Một. Trạm 2 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ): Hội trường UBND phường Bà Rịa, đường Lê Duẩn, phường Bà Rịa. Trạm 3 (khu vực TP.HCM cũ): Hội trường UBND phường Phú Nhuận, số 159 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận. Ngoài 3 điểm thu mẫu trên, thành phố bố trí 3 tổ lưu động đến lấy mẫu ADN tại nhà đối với những trường hợp khó khăn, không thể đi lại. Công an TP.HCM đề nghị thân nhân liệt sĩ liên hệ Công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu nơi cư trú để được hướng dẫn, đăng ký và tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm.