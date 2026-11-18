Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 18.11, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, xử lý hơn 630m3 đất.

Ngày 18.11, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện, quy tập được thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ

Kết quả tìm kiếm ngày 18.11, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 5 bộ có di vật kèm theo.

Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng tìm kiếm cẩn trọng, tỉ mỉ không bỏ sót bất kỳ di vật nào

Trước đó, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, lũy kế tổng kết quả tìm kiếm tính từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.037 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 378 bộ có di vật kèm theo.

Tính đến nay, TP.HCM đã quy tập được 1.037 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể gồm 1.004 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao

Theo kế hoạch trong tháng 11 này, TP.HCM sẽ tổ chức lần 2 Lễ truy điệu và an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng.