TP.HCM tiếp tục mưa to đến 22/10, triều cường sắp lên lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 20/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-33 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin, từ 4h ngày 20/10 đến ngày 4h ngày 22/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Mưa tập trung chủ yếu chiều và tối. Tổng lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 120 mm.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới (mm). Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Cụ thể, khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn, Thới An, Tân Thuận, Nhà Bè lượng mưa từ 60-110 mm; Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh 70-120 mm; Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ 80-130 mm.

Khu vực Phú Giáo 60-110 mm; Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dầu Tiếng từ 70-120 mm; Thuận An, Bàu Bàng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên 80-130 mm. Khu vực Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Xuyên Mộc, Côn Đảo 60-110 mm; Phú Mỹ, Châu Đức 70-120 mm. Xác suất mưa 70-80%.

Đài dự báo từ ngày 22/10 trở đi, mưa to có xu hướng giảm. Lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 50mm/24h. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về triều cường khu vực sông Sài Gòn, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực TP.HCM tiếp tục xuống chậm thêm một ngày nữa, sau lên lại. Đến 22/10, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức xấp xỉ hoặc dưới báo động 2 khoảng 0,05 m; trạm Thủ Dầu Một ở mức trên báo động 2.