TP.HCM tiếp tục mưa lớn 2 ngày, sau đó giảm dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 24/9, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-31 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin từ 1h ngày 24/9 đến 1h ngày 26/9, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 130 mm.

Bản đồ dự báo mưa 24 giờ tới (đơn vị mm). Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Cụ thể, Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Thuận, Nhà Bè 70-120 mm; Bình Thạnh 70-130 mm; Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ 80-130 mm.

Dĩ An 80-130 mm; Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương 90-140 mm; Bắc Tân Uyên 100-150 mm. Vũng Tàu 80-130 mm; Bà Rịa 70-120 mm; Phú Mỹ 70-130 mm; Châu Đức, Long Điền 80-130 mm; Xuyên Mộc 100-150 mm; Côn Đảo 80-130 mm… Xác suất mưa 70-80%.

Đài dự báo mưa lớn trên khu vực TP.HCM xu hướng giảm và kết thúc đợt mưa lớn này. Lượng mưa từ 1h ngày 26/9 đến 1h ngày 27/9 đạt khoảng 20-50 mm, có nơi trên 50 mm.

Hôm qua, từ đầu giờ chiều, nhiều khu vực TP.HCM có mưa lớn, gây ách tắc giao thông. Ảnh: Duy Hiệu.

Những ngày qua, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu vực tại TP.HCM như chân cầu Ba Son, chợ Thủ Đức, đường Phạm Văn Chiêu, Xô Viết Nghệ Tĩnh... ngập sâu. Người dân chật vật di chuyển, xe chết máy hàng loạt. Mưa khiến nhiều khu vực ùn tắc giao thông.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM có159 điểm thường xuyên ngập, gồm 76 điểm ở khu vực TP.HCM cũ, 52 điểm thuộc Bình Dương cũ và 31 điểm thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Người dân lưu ý một số tuyến đường thường xuyên ngập khi mưa lớn, như Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn, Bạch Đằng, Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, Hồ Học Lãm, Phan Anh.

Khu vực Thủ Đức cũ có các đường Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân, Tô Ngọc Vân và Đặng Thị Rành.

Ở phía Nam thành phố, đường Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương qua khu vực quận 7, huyện Nhà Bè cũ thường xảy ra ngập khi mưa lớn hoặc triều cường.

Khu vực Bình Dương cũ, người dân cần lưu ý quốc lộ 13 đoạn trước siêu thị Lotte Thuận An, khu vực giáp suối Cát; quốc lộ 1K từ dốc Chú Hỏa đến rạch Cái Cầu; ngã ba Cống trên đường Thích Quảng Đức.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có các điểm ngập trên đường Thi Sách, Nguyễn Đình Thi, nút giao quốc lộ 51 - Huỳnh Thúc Kháng, hẻm 646 đường 30 Tháng 4 và cuối hẻm 84 đường Bình Giã...