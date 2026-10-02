TP.HCM tiếp tục mưa dông ngày 2/10, có nơi mưa to kèm sét

Nam Bộ còn mưa dông, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn Nam Bộ, trong ngày 2/10, nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục tác động đến khu vực Nam Bộ. Vì vậy, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào, dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều, tối và đêm. Một số nơi có thể xảy ra mưa to kèm sét.

Người dân Nam Bộ trong ngày 2/10 cần đặc biệt lưu ý nguy cơ dông, sét, lốc và gió giật mạnh, nhất là vào thời điểm chiều tối. So với ngày 1/10, mưa buổi sáng tại các khu vực ven biển Nam Bộ không còn là diễn biến chính.

TPHCM tiếp tục có mưa rào và dông rải rác trong ngày 2/10. Ảnh minh họa

Trong khi đó, thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn duy trì nền nhiệt cao. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhiệt độ phổ biến tại hai khu vực này ở mức 32-35 độ C, một số nơi có thể vượt 35 độ C.

Riêng Hà Nội, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ cao nhất được dự báo khoảng 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trời tiếp tục oi nóng, khả năng xuất hiện mưa trong ngày không nhiều.

Nguyên nhân là khối không khí lạnh hiện vẫn nằm ở phía Bắc và chưa tác động đáng kể xuống miền Bắc nước ta. Trong khi đó, khối khí nóng từ phía Tây tiếp tục duy trì ảnh hưởng, khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ ở mức cao.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 2/10 có mây, mưa rào và dông vài nơi

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24-48 giờ tới, rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc sẽ chịu tác động nén và dịch chuyển dần về phía Nam. Sau đó, rãnh áp thấp có xu hướng suy yếu khi được bộ phận áp cao lục địa từ phía Bắc tăng cường.

Tại khu vực TP.HCM và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ tiếp tục duy trì ổn định, trong khi nhiễu động gió Đông trên cao có xu hướng suy giảm.

Trong khoảng 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp dự kiến hình thành trở lại với trục nằm trong khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc. Hệ thống này sau đó tiếp tục bị nén và đẩy xuống phía Nam, đồng thời suy yếu dần. Khoảng đêm 4-5/10, áp cao lục địa có khả năng được tăng cường mạnh trở lại.

Mưa dông tại TPHCM tập trung chủ yếu vào chiều tối, có nơi kèm sét và gió giật mạnh. Ảnh minh họa

Ở phía Nam, khoảng ngày 5-6/10, dải hội tụ nhiệt đới có thể hình thành với trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc và có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Cùng thời gian này, áp cao cận nhiệt đới trên cao suy yếu dần. Gió trên các vùng biển Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức yếu.

Với diễn biến trên, người dân TP.HCM và khu vực Nam Bộ cần chủ động đề phòng mưa lớn cục bộ, đặc biệt tại các khu vực đô thị có khả năng tiêu thoát nước kém. Mưa lớn cũng có thể gây ngập tại vùng trũng thấp, đồng thời làm tăng nguy cơ sạt lở ở khu vực ven sông.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho thấy lượng mưa tại TP.HCM trong ngày 2/10 có xu hướng giảm so với đêm 1/10. Một số khu vực có lượng mưa khoảng 6-12 mm.