TP.HCM: Tiếp tục giai đoạn 2 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 600m³ đất và mở rộng phạm vi khai quật. Qua đó, phát hiện, quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất tại hiện trường.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, lực lượng chức năng tìm thấy 731 hài cốt liệt sĩ và đã tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Từ ngày 15 đến 19/10, trong đợt tìm kiếm thứ hai, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại Khu B, phát hiện tổng cộng 47 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 15 bộ có di vật kèm theo.

Tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng là 778, trong đó có 322 bộ kèm di vật. Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện 745 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Quang cảnh hội nghị chuyên đề về hỗ trợ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Liên quan đến công tác tri ân liệt sĩ, chiều 19/10, tại TP.HCM, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức hội nghị chuyên đề về hỗ trợ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà.

Theo Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, thời gian qua, Hội đã hỗ trợ hơn 120 gia đình liệt sĩ về thủ tục hành chính, phương tiện đi lại, ăn ở, vé tàu miễn phí; đồng thời tổ chức cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam về quê hương. Tổng kinh phí thực hiện gần 1,2 tỷ đồng, do hội viên, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ thân nhân liệt sĩ, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình cất bốc, di chuyển và an táng hài cốt.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, cơ quan thông tấn, báo chí để lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, vận động cộng đồng chung tay trong công tác tri ân liệt sĩ. Đồng thời, các đại biểu kiến nghị đẩy nhanh thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng cùng những hoạt động hỗ trợ đưa hài cốt về quê hương đang góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.