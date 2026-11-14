TP.HCM: Tiếp tục đào, tìm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Sở Hội ở phường Bình Cơ

Căn cứ vào thông tin tài liệu trận đánh và tọa độ do một cựu quân nhân Úc - đại diện Tổ chức Hàn gắn vết thương chiến tranh cung cấp, cùng sự đối chiếu thực địa của các chuyên gia, lực lượng tìm kiếm đã tiến hành đào thăm dò tại 3 vị trí với tổng diện tích hàng trăm mét vuông.

Đến nay, tại vị trí 1 nghi có hố chôn tập thể khoảng 20 liệt sĩ, lực lượng chức năng đã đào 2 luồng với độ sâu từ 1,8m đến 2m nhưng chưa phát hiện hài cốt. Các vị trí 2 và 3 đang tiếp tục được các lực lượng triển khai theo kế hoạch.

Lực lượng chức năng thực hiện đào, tìm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hội Sở, phường Bình Cơ

Trước đó, trong đợt đào thăm dò từ ngày 17.7 đến 28.7, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã đào 20 đường tại các tọa độ lân cận nhưng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Ngày 13.11, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên Đội K74 và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Sở Hội.

Sau khi trực tiếp nghe đại diện Đội K74 báo cáo tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn trong quá trình đào tìm hài cốt liệt sĩ, Thiếu tướng Trần Chí Tâm ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tham gia.

Đồng thời ông nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và chính xác.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm kiểm tra công tác đào, tìm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hội Sở, phường Bình Cơ

Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu đơn vị tiếp tục bám sát thực địa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương để xác minh thông tin, đẩy nhanh tiến độ đào tìm tại các vị trí còn lại; bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng quy trình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, tính từ ngày 23.6 đến hết ngày 13.11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.018 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 371 bộ có di vật kèm theo.

TP.HCM đã quy tập được 1.018 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 371 bộ có di vật kèm theo tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể gồm 985 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.