TP.HCM tiếp nhận hơn 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các Phó Bí thư Thành ủy trao số tiền ủng hộ cho Quỹ "Vì người nghèo" thành phố năm 2026.

Qua phát động, cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy TP.HCM đóng góp 263,305 triệu đồng.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND Thành phố cùng Văn phòng UBND Thành phố đóng góp một ngày lương, với tổng số tiền 211,158 triệu đồng.

Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và Văn phòng UBND TP.HCM trao tặng ủng hộ "Quỹ Vì người nghèo" thành phố.

Tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tập thể cán bộ, công chức cũng đóng góp ít nhất một ngày lương, với tổng số tiền hơn 43 triệu đồng để ủng hộ Quỹ.

Như vậy, tổng số tiền đóng góp được công bố từ ba nhóm cơ quan nêu trên đạt hơn 517,463 triệu đồng, chung tay hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Hoạt động ủng hộ tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Hoạt động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và truyền thống “Thành phố nghĩa tình” của TP.HCM.

Nguồn lực này góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời chung tay thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.