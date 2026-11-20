Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ký kết thỏa thuận tài trợ với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. (Nguồn: Báo điện tử Chính phủ)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM vừa phối hợp với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tổ chức ký kết thỏa thuận tài trợ các dự án phục vụ cộng đồng, phát triển giáo dục, y tế trên địa bàn Thành phố, với tổng giá trị 150 tỷ đồng.

Tại chương trình, ba doanh nghiệp gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã ký kết thỏa thuận tài trợ kinh phí và công trình với tổng giá trị 150 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các đơn vị tài trợ.

Theo đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, sự chung tay của doanh nghiệp không chỉ bổ sung nguồn lực cho công tác an sinh xã hội mà còn thể hiện sự gắn bó, chia sẻ trách nhiệm với TP.HCM trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Sau lễ ký kết, TP.HCM và các đơn vị liên quan sẽ phối hợp cụ thể hóa nội dung tài trợ thành những công trình, dự án thiết thực, đáp ứng nhu cầu của người dân và phát huy hiệu quả lâu dài.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tham gia các chương trình an sinh xã hội, phát triển cộng đồng.

Đồng thời, đơn vị phối hợp theo dõi, giám sát quá trình triển khai các nội dung tài trợ, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, đến đúng công trình và đối tượng thụ hưởng.