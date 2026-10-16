TP.HCM tích hợp vé metro, vé xe buýt và nhiều tiện ích khác trên VNeID

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID đang tiếp tục được mở rộng với nhiều tiện ích liên quan đến giao thông, an sinh xã hội, y tế, giáo dục và giải quyết thủ tục hành chính.

Từ tra cứu lộ trình metro, xe buýt, đăng ký nhận tiền an sinh xã hội đến sử dụng sổ sức khỏe điện tử, VNeID đang mở rộng các tiện ích phục vụ đời sống.

Trong đó, TP.HCM đã hoàn thiện tích hợp các tiện ích giao thông công cộng metro và xe buýt trên VNeID. Người dân có thể tra cứu, quản lý lộ trình, sử dụng vé điện tử và thực hiện các thao tác liên quan đến đi lại trên cùng nền tảng.

Công an TP cho biết, TP.HCM hiện là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thiện tích hợp giao thông công cộng metro - xe buýt trên ứng dụng này.

Việc tích hợp hướng đến kết nối các dịch vụ vận tải công cộng trên một nền tảng thống nhất, thuận lợi cho người dân khi sử dụng phương tiện công cộng, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông.

Một trong những tính năng mới đáng chú ý là tiện ích "Kết nối thân nhân liệt sĩ", hỗ trợ người dân tra cứu thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu xác nhận quan hệ thân nhân và theo dõi kết quả xử lý trên VNeID. Tính năng này góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Công an TP.HCM khuyến nghị người dùng chủ động cập nhật, tích hợp thông tin để khai thác các chức năng phù hợp.

Từ ngày 28/9, người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội có thể đăng ký nhận tiền thông qua mục "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng. Việc thực hiện trên môi trường điện tử giúp giảm thời gian đi lại, chờ đợi, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình chi trả.

VNeID cũng cho phép người dùng liên kết tài khoản ngân hàng, thẻ NAPAS và ví điện tử để phục vụ thanh toán dịch vụ, phí hành chính và thiết lập tài khoản nhận các khoản chi trả an sinh xã hội.

Ở lĩnh vực y tế, ứng dụng tích hợp sổ sức khỏe điện tử, thông tin bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và hồ sơ khám, chữa bệnh. Trong lĩnh vực giáo dục, người dùng có thể tra cứu thông tin học bạ của người phụ thuộc cùng văn bằng, chứng chỉ đã được tích hợp.

Các tiện ích liên quan đến giấy tờ cá nhân tiếp tục được mở rộng, gồm giấy khai sinh, hộ chiếu, thông tin tình trạng hôn nhân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người dân cũng có thể tra cứu thông tin đăng kiểm phương tiện, theo dõi thời hạn kiểm định và chủ động đưa xe đi kiểm định theo quy định.

VNeID ngày càng tích hợp nhiều thông tin và dịch vụ nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân.

Bên cạnh đó, VNeID bổ sung khả năng đăng ký chứng thư chữ ký số cá nhân, cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và gửi phản ánh, kiến nghị. Một số tiện ích khác hỗ trợ người dân tra cứu thông tin truy nã, phản ánh các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ công.

Đại diện Công an TP.HCM cho biết, để sử dụng các tiện ích trên VNeID, người dân cần thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân, bảo đảm dữ liệu chính xác. Khi phát hiện sai sót, người dân nên liên hệ Công an cấp xã để được hướng dẫn điều chỉnh.

Người dân cũng cần thực hiện đăng ký, khai báo cư trú khi có thay đổi theo quy định; chủ động đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nếu chưa thực hiện để sử dụng các dịch vụ và tiện ích tương ứng.

Đối với người đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an TP.HCM khuyến nghị tích hợp đầy đủ các thông tin cơ bản gồm giấy khai sinh, tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội, số điện thoại và sổ sức khỏe điện tử.

Theo tài liệu cung cấp, việc tích hợp các thông tin này gắn với chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến 28/2/2027.

Việc mở rộng các tiện ích trên VNeID nhằm tăng khả năng sử dụng dữ liệu số trong giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch thiết yếu, từng bước giảm sự phụ thuộc vào giấy tờ bản giấy, tạo thuận lợi cho người dân trong đời sống hằng ngày.