UBND TP.HCM vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND 168 xã, phường, đặc khu tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, các đơn vị phải triển khai đồng bộ các giải pháp, từ tháo gỡ khó khăn cho dự án đầu tư, kích cầu thương mại, dịch vụ, du lịch đến cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026. Trong đó, giá trị thanh toán theo khối lượng thực tế hoàn thành phải đạt từ 70% trở lên, giá trị tạm ứng tối đa 30%.

TP.HCM yêu cầu các sở, ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Các Phó Chủ tịch UBND TP theo lĩnh vực phụ trách, ban quản lý dự án, sở có dự án và UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực cho nhiệm vụ này. TP sẽ tổ chức giao ban hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm những dự án còn tồn đọng, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Song song đó, các sở, ngành và địa phương phải khẩn trương rà soát, cung cấp đầy đủ, chính xác số liệu phục vụ biên soạn GDP, GRDP năm 2026. Các số liệu ước tính phải có tính khả thi cao, phản ánh đúng thực tiễn và khả năng tăng trưởng của TP.

TP cũng yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động kích cầu thương mại, dịch vụ, du lịch trong những tháng cuối năm. Các sở Công Thương, Văn hóa và Thể thao, Du lịch phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện, tăng cường quảng bá nhằm tận dụng mùa cao điểm mua sắm, lễ hội để kích thích sức mua, thu hút du khách và tạo nguồn thu cho nền kinh tế.

Đối với 168 xã, phường, đặc khu, TP yêu cầu chủ động tổ chức các hoạt động kích cầu, quảng bá du lịch phù hợp với nguồn lực và điều kiện thực tế từng địa bàn, theo phương châm ít nhưng chất lượng, tránh dàn trải, hình thức và kém hiệu quả.

Các dự án hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông và đô thị TP.HCM

Trong lĩnh vực đầu tư, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành tập trung hoàn tất thủ tục và ký hợp đồng đối với những dự án kêu gọi đầu tư, dự án BT đã có chủ trương và đang trong giai đoạn đàm phán. Việc ký kết phải hoàn thành trong tháng 12/2026 theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP.

Sau khi hợp đồng được ký kết, nhà đầu tư phải chủ động thu xếp nguồn vốn, đẩy nhanh các thủ tục và triển khai dự án. TP đồng thời yêu cầu phân định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước và nhà đầu tư, bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mỗi bên, kiểm soát chặt tiến độ sau ký kết.

Về nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh được giao chỉ đạo chặt chẽ các vấn đề liên quan đến tiến độ, nguồn vật liệu và điều kiện thực hiện dự án.

Việc chủ động nguồn vật liệu xây dựng góp phần bảo đảm tiến độ triển khai các công trình hạ tầng.

Đáng chú ý, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị được yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh nghiên cứu sử dụng vật liệu từ hoạt động nạo vét để đưa vào áp dụng thực tế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Đây là một trong những giải pháp nhằm chủ động nguồn cung vật liệu phục vụ triển khai các dự án hạ tầng trên địa bàn.

Cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện dự án

Cùng với thúc đẩy đầu tư, TP.HCM xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

TP yêu cầu các sở, ngành tập trung triển khai những nghị quyết, chính sách cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị đã được HĐND TP thông qua; đồng thời chuẩn bị điều kiện để áp dụng ngay các chính sách mới dự kiến được thông qua trong tháng 12/2026, với khoảng 40 - 50 nghị quyết.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2027 là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục và tăng cường khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ xử lý công việc.

TP.HCM tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Các sở, ngành phải khẩn trương rà soát những nội dung có thể áp dụng ngay để cắt giảm thủ tục. Việc cải cách không chỉ dừng ở giảm số lượng thủ tục hành chính mà cần tập trung rút ngắn thời gian giải quyết, đổi mới phương thức phối hợp giữa các cơ quan.

Đặc biệt, đối với các dự án trọng điểm hoặc dự án được cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng cơ chế đặc thù, TP yêu cầu vận hành quy trình xử lý tương xứng, giải quyết hồ sơ nhanh nhất để không làm chậm tiến độ triển khai.

Các sở, ngành và ban quản lý dự án cũng phải thực hiện đúng tinh thần phân cấp, phân quyền, chủ động hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể cho địa phương, bảo đảm công việc được giải quyết dứt điểm, không để xảy ra tình trạng lúng túng, chậm trễ kéo dài.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện từng nhiệm vụ, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.