Chủ tịch UBND Tp.HCM vừa có chỉ đạo về việc đẩy mạnh, chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai và tài sản công, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo UBND TpHCM, thành phố đã ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm, từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ đến tổ chức đấu giá.

Tp.HCM thúc tiến độ đấu giá đất, yêu cầu làm rõ trách nhiệm chậm trễ.

Để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch UBND Tp.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục khu đất dự kiến đấu giá trong năm 2026.

Đối với từng khu đất, các đơn vị phải làm rõ tình trạng pháp lý, điều kiện tổ chức đấu giá, công việc còn tồn đọng, nguyên nhân chậm trễ, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Thành phố yêu cầu tập trung nguồn lực, chủ động tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền, ưu tiên hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đấu giá những khu đất đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, các cơ quan phải kiểm tra chặt chẽ hồ sơ trước khi trình phê duyệt, bảo đảm đầy đủ thành phần, thống nhất thông tin, số liệu và căn cứ pháp lý; phù hợp với hiện trạng, quy hoạch và phương án sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lãnh đạo UBND Tp.HCM nhấn mạnh, việc thẩm định, phê duyệt và tổ chức đấu giá phải đúng thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định. Các đơn vị không được vì yêu cầu tiến độ mà bỏ qua những điều kiện bắt buộc, bảo đảm quá trình đấu giá đúng pháp luật và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.