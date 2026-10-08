TP.HCM thúc mặt bằng nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác

Dự án nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác là dự án trọng điểm, cấp bách, triển khai theo hình thức chỉ định thầu EPC (thiết kế - mua sắm thiết bị - thi công xây dựng). Dự án có mục tiêu xây dựng nút giao liên thông khác mức hiện đại bậc nhất Việt Nam, áp dụng mô hình giao thông đa tầng phức hợp tương đương các tiêu chuẩn tại Singapore và Hàn Quốc.

Khu vực thi công nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Theo báo cáo của UBND xã Bình Khánh, dự án thu hồi 21,44ha đất, liên quan 100 hồ sơ của 87 hộ gia đình, cá nhân. Địa phương đang tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, vận động người dân nhận tiền và sớm bàn giao mặt bằng.

Từ ngày 15 đến 19/7, xã Bình Khánh đã khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đủ 100/100 trường hợp. Đến ngày 15/9, UBND xã đã phê duyệt giá đất bồi thường và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ 100 hồ sơ.

Đến ngày 2/10, có 45/100 trường hợp bàn giao mặt bằng với diện tích 17,29/21,44ha, đạt 80,64%. Ba trường hợp đã nhận tiền và dự kiến bàn giao mặt bằng vào ngày 7/10.

Với các trường hợp còn lại, xã Bình Khánh đang tiếp tục liên hệ, vận động và tháo gỡ vướng mắc để người dân nhận tiền, bàn giao đất. Một số trường hợp còn liên quan đến thừa kế, ủy quyền, thế chấp ngân hàng; một số trường hợp chưa liên hệ được hoặc chưa xác định được người sử dụng đất.

Phối cảnh nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và các hướng di chuyển.

Để đẩy nhanh tiến độ, Đảng ủy xã Bình Khánh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, địa phương thành lập Tổ Vận động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Các tổ xác minh nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất cũng được thành lập nhằm đẩy nhanh việc xác minh hồ sơ, tạo cơ sở thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ, đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với các hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh mặt bằng, việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng đang được các đơn vị liên quan tập trung xử lý. Tại buổi làm việc, nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM - chủ đầu tư - cùng các đơn vị điện lực, cấp nước nêu một số vướng mắc liên quan đến công tác này.

Hạ tầng kỹ thuật đang được khẩn trương di dời để chuẩn bị thi công dự án.

Liên quan đến dự án, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh vừa có buổi khảo sát vị trí dự kiến xây dựng nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác tại xã Bình Khánh.

Lãnh đạo UBND TP yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện đồng thời công tác giải phóng mặt bằng, thi công và di dời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm các phần việc của dự án được triển khai đồng bộ.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM, việc di dời hạ tầng kỹ thuật phải được triển khai ngay, không chờ đến khi thi công mới xử lý. Chủ đầu tư cần chủ động phối hợp với các đơn vị điện lực, cấp nước, viễn thông để xác định cụ thể phạm vi ảnh hưởng và phương án di dời.

Lãnh đạo TP.HCM cũng đánh giá xã Bình Khánh đã triển khai nhanh công tác giải phóng mặt bằng khi chỉ trong khoảng 3 tháng hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bắt đầu chi trả, bàn giao mặt bằng.

Chỉ trong khoảng 3 tháng, địa phương đã hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bắt đầu chi trả, bàn giao mặt bằng dự án.

Đối với các trường hợp chưa bàn giao, thành phố yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung xử lý, vận động và tháo gỡ từng vướng mắc để sớm hoàn thành mặt bằng dự án.

Đáng chú ý, do dự án được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu EPC, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng các công việc tư vấn, thi công và di dời hệ thống điện, nước, viễn thông cần được triển khai theo cơ chế phù hợp, bảo đảm tiến độ chung.

Việc sớm hoàn tất mặt bằng và chủ động di dời hạ tầng kỹ thuật được xem là những phần việc quan trọng để nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác có thể triển khai đồng bộ, hạn chế phát sinh điểm nghẽn trong quá trình thi công.

Dự án đầu tư nút giao kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư gần 2.970 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Đây là công trình được kỳ vọng mở thêm trục kết nối trực tiếp Cần Giờ với mạng lưới giao thông liên vùng. Dự án xây dựng nút giao dạng kim cương; nhánh nối đường đầu cầu Cần Giờ và đường Rừng Sác đi xã Cần Giờ được đầu tư theo tiêu chuẩn trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h, quy mô 6 làn xe. Đường Rừng Sác hướng phà Bình Khánh được đầu tư quy mô 4 làn, vận tốc thiết kế 60km/h. Công trình còn mở rộng hai đoạn cầu cạn hiện hữu, xây dựng 4 nhánh lên xuống cầu cạn, hầm chui, đảo vòng xuyến cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, tín hiệu giao thông và giao thông thông minh (ITS). Khi hoàn thành, nút giao sẽ kết nối Cần Giờ với cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TP.HCM, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời tăng khả năng kết nối các khu đô thị, khu công nghiệp và điểm du lịch trên địa bàn Cần Giờ.