TP.HCM thực hiện phương châm 'làm đến đâu gọn đến đó' để giảm ùn tắc

Trên đường Trường Chinh, đoạn từ đường Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa, rào chắn phục vụ thi công các ga ngầm khiến mặt đường hướng vào trung tâm bị thu hẹp cục bộ

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 15.10, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về tình hình giao thông tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi việc thi công tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Theo Sở Xây dựng, dự án đang đẩy nhanh các gói thầu di dời, tái lập hạ tầng kỹ thuật và dựng rào chắn chuẩn bị thi công nhà ga ngầm. Việc chiếm dụng một phần lòng đường là bất khả kháng, tạo áp lực giao thông rất lớn lên khu vực.

Trên đường Trường Chinh, đoạn từ đường Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa, rào chắn phục vụ thi công các ga ngầm khiến mặt đường hướng vào trung tâm bị thu hẹp cục bộ từ 5 làn xuống còn khoảng 3,5 làn. Lưu lượng phương tiện từ cửa ngõ Tây Bắc đổ về trung tâm vào giờ cao điểm sáng lớn, dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài.

Tại ngã tư Bảy Hiền, rào chắn khu vực ga S7 làm thu hẹp bán kính quay xe, giảm khả năng thoát phương tiện qua nút giao kết nối các trục Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, Hoàng Văn Thụ và Lý Thường Kiệt.

Trong khi đó, trên đường Cách Mạng Tháng Tám (khu vực các ga S2, S4, S5, S6), mặt đường hẹp, nhiều hẻm dân sinh và điểm giao cắt khiến phương tiện phải di chuyển chậm, tiềm ẩn nguy cơ va chạm khi chuyển làn, nhập dòng.

Qua theo dõi hiện trường và tiếp nhận phản ánh của người dân, liên ngành ghi nhận một số bất cập như mặt đường bị thu hẹp đột ngột tại điểm tiếp giáp rào chắn, khiến phương tiện phải chuyển làn gấp.

Việc phân chia số làn đường cố định theo dải phân cách cứng cũ không còn phù hợp với đặc thù giao thông mang tính “lệch pha” (buổi sáng phương tiện dồn lớn vào trung tâm, buổi chiều dồn ra hướng ngoại thành). Trong khi đó, chu kỳ đèn tín hiệu tại một số nút giao cũng chưa theo kịp biến động thực tế.

Sở Xây dựng phối hợp Công an TP.HCM và Ban Quản lý Đường sắt đô thị triển khai phương án tổ chức làn đường linh hoạt trên đường Trường Chinh, đoạn Tây Thạnh – Cộng Hòa

Để giảm ùn tắc, Sở Xây dựng phối hợp với Công an TP.HCM và Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) triển khai phương án tổ chức làn đường linh hoạt trên đường Trường Chinh, đoạn Tây Thạnh – Cộng Hòa. Theo đó, dải phân cách cứng được tháo dỡ, thay bằng cọc tiêu hoặc dải phân cách di động để điều chỉnh số làn theo từng khung giờ.

Cụ thể, từ 6h đến 9h, hướng vào trung tâm được bố trí 4,5 làn xe, hướng ngược lại duy trì 3 làn. Từ 16h đến 19h30, hướng về An Sương được tăng lên 4 làn, hướng ngược lại có 3,5 làn. Trong giờ thấp điểm, lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp điều phối làn linh hoạt theo mật độ phương tiện thực tế.

Lực lượng cảnh sát giao thông và thanh niên xung phong cũng được bố trí 100% quân số tại các nút giao trọng điểm trong giờ cao điểm để điều tiết, xử lý sự cố và giải tỏa phương tiện khi xảy ra va chạm.

Theo Sở Xây dựng, thời gian tới, thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của việc thi công Metro số 2 đến hoạt động đi lại.

Đối với công tác thi công, chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu thực hiện theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”, phân chia giai đoạn rào chắn hợp lý. Sau khi hoàn thành các hạng mục ngầm, mặt đường cần được tái lập tạm bằng tấm thép chịu lực hoặc thảm nhựa để sớm hoàn trả diện tích lưu thông.

Thành phố cũng sẽ tăng cường biển báo, hướng dẫn phân luồng từ xa, khuyến khích phương tiện lựa chọn các tuyến thay thế như Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Âu Cơ, Lạc Long Quân để giảm áp lực cho trục Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám. Việc điều chỉnh khung giờ hoạt động của xe tải, xe khách qua khu vực thi công sẽ được nghiên cứu nếu mật độ giao thông tiếp tục tăng.

Khu vực đang lập rào chắn để thi công tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành – Tham Lương)

Bên cạnh đó, camera tại các khu vực rào chắn sẽ được tích hợp về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị. Thông tin ùn tắc được cập nhật qua Cổng thông tin giao thông thành phố, bảng điện tử và ứng dụng bản đồ số để người dân chủ động lựa chọn lộ trình.

Sở Xây dựng cũng cho biết sẽ tăng cường thông báo trên các phương tiện truyền thông, hệ thống phát thanh trước 3 - 5 ngày khi có thay đổi phương án rào chắn. Xe cứu hộ được bố trí tại các vị trí xung yếu như khu vực ngã tư Bảy Hiền và mũi tàu Cộng Hòa để xử lý nhanh sự cố, hạn chế ùn tắc dây chuyền.