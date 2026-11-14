TP.HCM thúc đẩy nâng tầm sản phẩm OCOP, hướng đến chuẩn 5 sao

UBND TP.HCM vừa phê duyệt kết quả đánh giá sản phẩm tiềm năng 5 sao thuộc Chương trình OCOP TP.HCM năm 2026 (đợt 2). Theo đó, thành phố có 10 sản phẩm của 4 chủ thể đạt từ 90 điểm trở lên, đủ điều kiện đề nghị Trung ương đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm OCOP và hàng Việt tại gian hàng trưng bày trong hoạt động xúc tiến thương mại ở TP.HCM. (Ảnh: Trần Phi).

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Sơn mài mỹ nghệ Tư Bốn có 2 sản phẩm gồm Bình hoa sen Sơn mài Tư Bốn đạt 95 điểm và Hộp quà tặng Sơn mài Tư Bốn đạt 94 điểm.

Công ty Cổ phần Dừa nước Việt Nam có 3 sản phẩm gồm Mật dừa nước tươi đạt 96 điểm, Mật dừa nước cô đặc hữu cơ Vietnipa đạt 97 điểm và Đường dừa nước hữu cơ Vietnipa đạt 96 điểm.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây có 3 sản phẩm gồm Tiêu sữa, Tiêu một nắng và Tiêu tươi muối, cùng đạt 98 điểm. Công ty Cổ phần Yến Đảo Cần Giờ có 2 sản phẩm là Yến chưng Premium đạt 96 điểm và Tổ yến Gold đạt 94 điểm.

Theo kết quả được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có trách nhiệm hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, tài liệu minh chứng, sản phẩm mẫu và các nội dung theo kết luận của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố. Đồng thời, tham mưu UBND TP.HCM hoàn thiện hồ sơ, có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia.

UBND các xã, phường có sản phẩm được phê duyệt phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ và điều kiện cần thiết. Các chủ thể có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, tài liệu minh chứng, sản phẩm mẫu theo yêu cầu; duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo đảm các điều kiện về sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Trước đó, trong đợt 1 năm 2026, TP.HCM đã công nhận 14 sản phẩm OCOP của 4 chủ thể, gồm 7 sản phẩm đạt 4 sao và 7 sản phẩm đạt 3 sao.

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (thứ ba từ trái qua), trao giấy chứng nhận OCOP cho các chủ thể.

Tại lễ công bố kết quả đợt 1, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cho biết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là một trong những giải pháp quan trọng để triển khai Chương trình hành động số 19 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Theo ông Đa, phát triển sản phẩm OCOP không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương mà còn thúc đẩy chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, gắn với xây dựng thương hiệu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, các chủ thể sau khi được công nhận sản phẩm OCOP tiếp tục được hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ, hướng dẫn sử dụng biểu trưng OCOP và theo dõi việc duy trì chất lượng sản phẩm theo quy định.

Thành phố cũng khuyến khích các chủ thể đầu tư cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và tham gia đánh giá, phân hạng ở mức sao cao hơn, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Theo báo cáo của Hội Nông dân TP.HCM tại cuộc họp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội đầu tháng 10/2026, Hội xác định đồng hành, hỗ trợ các chủ thể OCOP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phát triển chương trình và gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tại xã Bình Mỹ, Hội phối hợp với chính quyền địa phương triển khai 4 mô hình gồm: "Không gian OCOP Bình Mỹ", "Cánh đồng không rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật", "Nông dân số Bình Mỹ" và "Du lịch sinh thái ven sông". Các mô hình này gắn phát triển sản phẩm OCOP với bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và phát triển du lịch sinh thái tại địa phương.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân TP.HCM đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, chất lượng các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của thành phố đến người tiêu dùng trong và ngoài địa phương. Hội cũng hỗ trợ các chủ thể kết nối giao thương, phát triển thị trường, mở rộng kênh tiêu thụ trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử.