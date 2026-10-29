TP.HCM thúc đẩy kết nối đầu tư với doanh nghiệp Trung Quốc và Bắc Âu

Diễn đàn doanh nghiệp Bắc Âu – Việt Nam 2026 nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tại TP.HCM. Ảnh: NordCham Vietnam.

Hội thảo xúc tiến đầu tư Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề “Kết nối sản xuất, logistics và chuỗi giá trị toàn cầu” được tổ chức tại khách sạn The Reverie Saigon, TP.HCM. Đây là sự kiện bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, do Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM tổ chức.

Theo chương trình, hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo TP.HCM, đại diện Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, các hiệp hội, doanh nghiệp, ngân hàng cùng các đơn vị nghiên cứu, đào tạo của hai nước.

Nội dung hội thảo tập trung vào cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất công nghiệp, logistics và chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó, các đại biểu trao đổi về vai trò của hệ thống cảng biển, hạ tầng đường sắt và dịch vụ tài chính trong kết nối thị trường, lưu thông hàng hóa, thanh toán và quản trị rủi ro.

Chương trình cũng đề cập đến vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, khả năng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, hợp tác phát triển hạ tầng giao thông và ứng dụng công nghệ trong hoạt động thương mại.

Một nội dung đáng chú ý là phiên tọa đàm về chính sách khuyến khích hợp tác liên doanh theo mô hình Nhà nước - Doanh nghiệp - Nhà trường (Triple Helix), tập trung vào cơ chế phối hợp, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác đa ngành.

Thông qua các hoạt động trao đổi và kết nối trực tiếp, doanh nghiệp TP.HCM có cơ hội tiếp cận thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác, nhà cung ứng, nguồn vốn và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu.

Cùng ngày, Diễn đàn các doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026 diễn ra tại khách sạn Hilton Saigon, với sự tham gia dự kiến của lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư, đại diện cơ quan ngoại giao và các đối tác quốc tế.

Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), diễn đàn tập trung thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững giữa Việt Nam với các quốc gia Bắc Âu.

Sự kiện đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng quan hệ đối tác và tiếp cận thị trường quốc tế.