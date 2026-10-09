TP.HCM thúc đẩy kết nối cung - cầu, phát triển chuỗi cung ứng bền vững

Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2026.

Bộ Công Thương vừa phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2026, đánh dấu chặng đường 15 năm triển khai chương trình hợp tác thương mại giữa Thành phố với các địa phương.

Từ hoạt động kết nối giao thương, chương trình từng bước phát triển thành nền tảng liên kết cung - cầu, kết nối thị trường và hình thành chuỗi giá trị hàng hóa. Qua đó, hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm được mở rộng, nguồn cung cho thị trường Thành phố được bổ sung, đồng thời góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp, hợp tác xã.

Với chủ đề “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững”, chương trình năm nay tập trung vào các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số. Điểm nhấn là các phiên kết nối B2B với 12 hệ thống phân phối lớn, gồm Saigon Co.op, Satra, WinMart, Bách Hóa Xanh, Kingfoodmart, Vissan, Shopee, Alibaba.com cùng các chợ đầu mối lớn.

Bên cạnh đó, chương trình tổ chức các phiên kết nối chuyên đề với Central Retail và MM Mega Market; kết nối sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm”; hội thảo về bán hàng đa kênh, thương mại điện tử; livestream bán hàng trực tuyến và không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm, văn hóa, ẩm thực vùng miền. Các hoạt động diễn ra từ ngày 8 đến 11/10 tại Nhà Thi đấu Phú Thọ, phường Phú Thọ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định, sau 15 năm, chương trình đã trở thành cơ chế hợp tác thương mại ổn định giữa Thành phố và các địa phương, góp phần mở rộng tiêu thụ hàng hóa, nâng cao giá trị nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và hình thành chuỗi cung ứng bền vững.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, thị trường trong nước tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. TP.HCM xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm nâng tầm liên kết vùng; xây dựng chuỗi cung ứng trách nhiệm gắn với “Tick xanh trách nhiệm”; đẩy mạnh chuyển đổi số trong phân phối; nâng cao năng lực, thương hiệu doanh nghiệp; phát triển chuỗi cung ứng xanh. Thành phố cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã các địa phương tiếp cận thị trường.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đánh giá chương trình là một trong những mô hình liên kết vùng thành công của cả nước. Quy mô và giá trị kết nối ngày càng mở rộng, với sự tham gia của địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối, logistics và thương mại điện tử, góp phần tạo lập mối liên kết ổn định giữa sản xuất và tiêu thụ.

Thứ trưởng nhấn mạnh, TP.HCM cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, tạo điều kiện để sản phẩm OCOP, nông sản đặc sản và sản phẩm công nghiệp chế biến tiếp cận thị trường trong nước, quốc tế. Thành phố và các địa phương cần nâng cao chất lượng kết nối, phát triển chuỗi cung ứng xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử, gia tăng giá trị sản phẩm và phối hợp xúc tiến thương mại, hướng tới các chuỗi cung ứng hiệu quả, ổn định, bền vững.