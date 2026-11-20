Các đại biểu tham dự diễn đàn

Chiều 19.11, tại TP.HCM, UBND TP.HCM phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM tổ chức “Diễn đàn hợp tác kinh tế Hàn Quốc – Việt Nam: Chiến lược hợp tác và phát triển thông qua công nghiệp điện ảnh”.

Diễn đàn có khoảng 100 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức điện ảnh, chuyên gia, nhà sản xuất, đạo diễn, doanh nghiệp và các đơn vị điện ảnh của Việt Nam và Hàn Quốc. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM là cơ quan tham mưu, triển khai; Nhà hát Kịch Thành phố chủ trì phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Kwon Tae Han, Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM cho rằng, Việt Nam có dân số trẻ, năng động, nền văn hóa đa dạng cùng những câu chuyện đặc trưng vùng miền và thị trường nội địa nhiều tiềm năng.

Trong khi đó, Hàn Quốc có kinh nghiệm sản xuất, đầu tư, phân phối và năng lực kỹ thuật. Sự kết hợp giữa những thế mạnh này với sức sáng tạo và tài sản văn hóa của Việt Nam sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới cho hai nước.

Ông Kwon Tae Han, Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM cho rằng Việt Nam - Hàn Quốc cần tiếp tục khai thác những câu chuyện và đặc trưng văn hóa của mỗi bên, hướng đến thị trường điện ảnh quốc tế

Thực tế, hợp tác điện ảnh Việt Nam – Hàn Quốc đã đạt được một số kết quả. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã góp phần xây dựng hệ thống rạp chiếu phim đa năng trên khắp Việt Nam, mở rộng văn hóa xem phim và cơ hội hợp tác giữa hai nước. Những tác phẩm được hai bên cùng đầu tư, lên kế hoạch sản xuất cũng nhận được sự hưởng ứng của khán giả.

Theo ông Kwon Tae Han, hai nước cần tiếp tục khai thác những câu chuyện và đặc trưng văn hóa của mỗi bên, hướng đến thị trường quốc tế thông qua hoạt động đầu tư, sản xuất chung. Để làm được điều này, cần làm rõ thủ tục pháp lý, hành chính, tiêu chuẩn phân chia lợi nhuận trong hợp tác sản xuất, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ.

“Các hãng phim hai nước cần tăng cường hợp tác ngay từ giai đoạn phát triển kịch bản, trao đổi nhân lực chuyên môn, kỹ thuật và xây dựng hệ thống hỗ trợ đưa tác phẩm ra nước ngoài thông qua các liên hoan phim, chợ phim và nền tảng trực tuyến”, ông Kwon Tae Han nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết TP.HCM cam kết tiếp tục cải thiện môi trường hợp tác và đầu tư, phát huy vai trò kết nối

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, diễn đàn là dịp trao đổi kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh, đồng thời là hoạt động ngoại giao văn hóa quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong chiến lược phát triển của Thành phố, công nghiệp văn hóa được xác định là lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Trong đó, công nghiệp điện ảnh được kỳ vọng trở thành lĩnh vực kinh tế sáng tạo có khả năng tạo giá trị gia tăng, thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh Thành phố ra thế giới.

Với nền tảng hoạt động điện ảnh, đội ngũ sáng tạo đông đảo, hệ thống doanh nghiệp sản xuất, phát hành phim và thị trường khán giả năng động, TP.HCM có nhiều lợi thế để phát triển thành trung tâm công nghiệp điện ảnh của khu vực Đông Nam Á.

Chuyên gia Hàn Quốc chia sẻ tại diễn đàn

Đặc biệt, việc Thành phố được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực Điện ảnh vào tháng 10.2025 là dấu mốc quan trọng, khẳng định tiềm năng và vị thế của điện ảnh Thành phố trên trường quốc tế.

Trên cơ sở đó, Thành phố đang triển khai các cam kết với UNESCO giai đoạn 2026 – 2030, tập trung phát triển nguồn nhân lực điện ảnh, mở rộng không gian sáng tạo, tổ chức Liên hoan phim quốc tế TP.HCM và kết nối mạng lưới các thành phố sáng tạo.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Hàn Quốc là một trong những quốc gia đạt nhiều thành tựu trong phát triển công nghiệp văn hóa nói chung và điện ảnh nói riêng. Kinh nghiệm xây dựng chính sách, phát triển Liên hoan phim quốc tế Busan, hỗ trợ sản xuất, đào tạo nhân lực, phát triển hạ tầng và đưa điện ảnh Hàn Quốc vươn ra thị trường quốc tế là những bài học có giá trị đối với TP.HCM.

Sau hợp nhất, TP.HCM có không gian phát triển rộng lớn, đa dạng về điều kiện tự nhiên với cảnh quan biển, rừng, núi, sông nước, đô thị hiện đại và di sản kiến trúc; cùng nguồn nhân lực, hạ tầng, thị trường và hệ thống dịch vụ phong phú.

Đây là điều kiện thuận lợi để Thành phố phát triển mạng lưới bối cảnh quay phim, dịch vụ sản xuất, phim trường và thu hút các dự án điện ảnh trong nước, quốc tế.

Bên cạnh đó, Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua đã tạo hành lang pháp lý với nhiều cơ chế đột phá, mở rộng không gian phát triển và khả năng huy động nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.HCM và các đô thị lớn trong giai đoạn mới.

Đại biểu hai nước thể hiện quyết tâm hợp tác cùng phát triển công nghiệp điện ảnh

“Chúng tôi mong muốn thông qua Diễn đàn này, quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực điện ảnh sẽ được mở rộng từ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sang hợp tác thực chất và lâu dài.

Trong đó, Thành phố đặc biệt quan tâm đến việc kết nối các nhà sản xuất, doanh nghiệp và tổ chức điện ảnh hai nước; thúc đẩy đồng sản xuất phim, trao đổi chuyên gia, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác phát triển công nghệ, tổ chức liên hoan phim và mở rộng thị trường phát hành, phổ biến phim.

Về phía TP.HCM, chúng tôi cam kết tiếp tục cải thiện môi trường hợp tác và đầu tư, phát huy vai trò kết nối của chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhà làm phim quốc tế tìm hiểu, triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh và hợp tác điện ảnh tại Thành phố, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kỳ vọng diễn đàn sẽ mở ra những sáng kiến, quan hệ đối tác và dự án hợp tác cụ thể, góp phần đưa TP.HCM trở thành điểm đến sáng tạo, sản xuất và kết nối điện ảnh quốc tế.

Tại diễn đàn, các ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung trọng tâm như trao đổi kinh nghiệm và chính sách phát triển công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, đặc biệt là các giải pháp hỗ trợ sản xuất phim, phát triển thị trường, thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng hệ sinh thái điện ảnh.

Đại diện TP.HCM giới thiệu chiến lược tăng trưởng và định hướng phát triển công nghiệp điện ảnh Thành phố; quảng bá tiềm năng, lợi thế về bối cảnh quay phim, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và hệ thống dịch vụ hỗ trợ sản xuất phim.

Cùng với đó, hai bên đề xuất tổ chức tọa đàm, thảo luận chuyên đề về định hướng hợp tác và phát triển điện ảnh Việt Nam – Hàn Quốc, tập trung vào cơ hội hợp tác sản xuất, đồng sản xuất phim; đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kỹ xảo và hậu kỳ; hợp tác phát hành, phổ biến phim và tổ chức các chương trình giao lưu, giới thiệu tác phẩm điện ảnh giữa hai nước.