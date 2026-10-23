Tp.HCM thúc đẩy hợp tác quốc tế vì phát triển bền vững

Hợp tác quốc tế tạo động lực phát triển mới

Ngày 23/10, UBND Tp.HCM phối hợp với Hội đồng Thành phố Đối tác Kinh tế Osaka tổ chức Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác Kinh tế (BPC) năm 2026 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững: Thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các Thành phố BPC".

Hội nghị lần thứ 35 này có sự tham dự của đại diện các thành phố Osaka, Melbourne, Manila, Kuala Lumpur, Hamburg cùng các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp và chuyên gia.

Các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển công nghiệp bền vững, giảm phát thải carbon và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Tại chương trình, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp.HCM nhấn mạnh vai trò của mạng lưới BPC trong thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền, các tổ chức xúc tiến và cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu phát triển thịnh vượng chung.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND Tp.HCM.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, BPC đã khẳng định vai trò là cầu nối giữa các đô thị, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác và tăng cường liên kết kinh tế quốc tế.

Tp.HCM đã hai lần đăng cai Hội nghị BPC vào các năm 2002 và 2016. Sau một thập kỷ kể từ lần đăng cai gần nhất, việc tiếp tục tham gia và thúc đẩy các hoạt động của mạng lưới là cơ hội để Thành phố tăng cường kết nối với các đối tác trong bối cảnh không gian phát triển và cấu trúc kinh tế đang có những chuyển dịch mạnh mẽ.

Lãnh đạo UBND Tp.HCM nhận định, những thay đổi của kinh tế toàn cầu, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng và yêu cầu ngày càng cao về phát triển xanh đang đặt ra nhiều thách thức đối với doanh nghiệp và các đô thị.

Các thành phố không chỉ cần duy trì tốc độ tăng trưởng, tối ưu hóa nguồn lực mà còn phải đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giảm phát thải và tái thiết không gian đô thị nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Trong bối cảnh đó, chủ đề Hội nghị BPC năm 2026 là "Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững: Thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các Thành phố BPC". Đây được xác định là định hướng hợp tác trọng tâm, tạo điều kiện để các đô thị chia sẻ kinh nghiệm quản trị và tìm kiếm những cơ hội liên kết thiết thực.

Gắn đổi mới sáng tạo với tăng trưởng xanh

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp.HCM Nguyễn Lộc Hà, đổi mới sáng tạo không chỉ nằm ở việc ứng dụng công nghệ mà còn đòi hỏi cách tiếp cận mới trong quản trị đô thị, xây dựng cơ chế hỗ trợ và kết nối hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Thông qua mạng lưới BPC, doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, tri thức chuyên gia, dòng vốn và thị trường mới, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng phát triển dài hạn.

Song hành với đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với các đô thị. Tăng trưởng kinh tế cần gắn với giảm phát thải carbon, sử dụng năng lượng hiệu quả, phát triển hạ tầng bền vững và xây dựng không gian sống xanh cho cộng đồng.

Lãnh đạo UBND Tp.HCM cho rằng đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là hai trụ cột có mối quan hệ chặt chẽ. Trong đó, đổi mới tạo động lực cho tăng trưởng xanh, còn yêu cầu phát triển bền vững đặt ra những bài toán thực tiễn để thúc đẩy các giải pháp sáng tạo đi vào chiều sâu.

Chia sẻ tại hội nghị, bà Katrina Elaine C. Aguila, Trung tâm Thương mại và Đầu tư Philippines tại Tp.HCM cho rằng, Hội nghị BPC năm 2026 là điểm đến để các bên cùng đưa ra nhiều sáng kiến như vườn ươm doanh nghiệp, công nghệ, không gian làm việc và hỗ trợ pháp lý, giúp gắn kết cộng đồng doanh nghiệp trẻ với các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong ngành.

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM.

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM cho rằng, hiện nay để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần được phát triển đồng bộ, gắn với hệ thống các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và cơ chế, chính sách hỗ trợ các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm. Đây sẽ là nền tảng để các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo có môi trường phát triển, được hỗ trợ và có cơ chế chia sẻ rủi ro.

Theo ông Tuyên, cần chú trọng hoạt động chuyển giao công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Đặc biệt, nguồn lực tài chính là một trong những yếu tố không thể thiếu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo là xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro, giúp doanh nghiệp mạnh dạn thử nghiệm công nghệ mới. Trên thực tế, doanh nghiệp không hẳn e ngại công nghệ mới mà lo ngại những rủi ro phát sinh trong quá trình thử nghiệm sẽ do mình tự gánh chịu.

Vì vậy, các chính sách cần hướng đến việc Nhà nước, viện nghiên cứu và trường đại học cùng tham gia chia sẻ rủi ro, đồng thời tăng cường hỗ trợ để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, từng bước đưa các công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo vào thực tiễn.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cũng cho rằng, hiện nay Tp.HCM đã tiến hành triển khai Luật đô thị đặc biệt, đây sẽ là một trong những điều kiện giúp Tp.HCM tăng tốc phát triển, đổi mới trong nhiều lĩnh vực trong đó có khoa học công nghệ, mở rộng kết nối tới nhiều đất nước, doanh nghiệp….

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBND Tp.HCM chia sẻ rằng, không gian đô thị mở rộng cùng cấu trúc kinh tế ngày càng đa dạng tạo điều kiện để Thành phố tăng cường kết nối giữa dịch vụ tài chính, khoa học - công nghệ với các lĩnh vực công nghiệp quy mô lớn, năng lượng sạch và logistics cảng biển quốc tế.

Đây cũng là cơ hội để Thành phố chuyển hóa tiềm năng thành những động lực tăng trưởng mới thông qua phát triển các mô hình quản trị thông minh, thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tp.HCM mong muốn lắng nghe kinh nghiệm của các thành phố thành viên trong xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; đồng thời trao đổi các giải pháp về công nghiệp bền vững, giảm phát thải, quy hoạch đô thị và phát triển theo định hướng giao thông công cộng.

Trong khuôn khổ hội nghị, bên cạnh các phiên thảo luận chuyên đề, Tp.HCM còn tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp, tham quan Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 và chương trình khảo sát thực tế. Các hoạt động này được kỳ vọng giúp đại biểu quốc tế tìm hiểu rõ hơn về môi trường kinh tế, mô hình sản xuất và định hướng phát triển của Thành phố.

Tp.HCM mong muốn từ hội nghị sẽ hình thành những kênh trao đổi thường xuyên giữa chính quyền các thành phố, các sở ngành, tổ chức xúc tiến và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác và đưa các sáng kiến chung vào thực tiễn.

Lãnh đạo UBND Tp.HCM khẳng định Thành phố sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tiếp tục học hỏi từ các đô thị thành viên nhằm phát huy giá trị của mạng lưới BPC, chuyển hóa sự tin cậy và kết nối quốc tế thành những cơ hội hợp tác kinh tế cụ thể.