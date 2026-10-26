TP.HCM thúc đẩy hợp tác công nghệ với Ấn Độ

Chương trình do Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR) tổ chức, phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Công nghệ Tương lai Việt Nam – Ấn Độ.

Mở rộng không gian hợp tác công nghệ

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, công nghệ bán dẫn và tự động hóa đang tái định hình phương thức sản xuất, quản trị và kết nối thị trường.

Lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận công nghệ mà còn ở năng lực nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ và ứng dụng công nghệ để giải quyết những bài toán phát triển cụ thể.

“Đối với TP.HCM, yêu cầu đặt ra không dừng ở việc tiếp nhận công nghệ, mà quan trọng hơn là chuyển hóa tri thức và nguồn lực hợp tác thành năng lực nội sinh, nâng cao năng suất, chất lượng nguồn nhân lực và vị thế của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa hai nước, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng quan hệ Việt Nam – Ấn Độ có nền tảng từ sự tin cậy chính trị và tinh thần đồng hành phát triển.

Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, nhất là trong kinh tế số, công nghệ mới và đầu tư.

Ở cấp địa phương, việc TP.HCM và Mumbai thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác vào tháng 5/2026 tạo thêm cơ sở để hai trung tâm kinh tế mở rộng kết nối trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, quy hoạch đô thị, hạ tầng, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025, TP.HCM có diện tích hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người, đóng góp khoảng 23,5% GDP cả nước.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa phát biểu.

Không gian phát triển mới kết nối trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ với các trung tâm công nghiệp, công nghệ cao, hệ thống cảng biển, logistics và kinh tế biển, tạo điều kiện để thành phố tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với lợi thế về quy mô thị trường, hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, TP.HCM đang định hướng lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu để chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Thành phố tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn – vi mạch, hạ tầng dữ liệu, điện toán và công nghệ số phục vụ quản trị đô thị; đồng thời chú trọng phát triển nhân lực công nghệ cao, thu hút các trung tâm nghiên cứu và phát triển, hình thành không gian thử nghiệm công nghệ mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đây là những lĩnh vực có nhiều dư địa để doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu hai nước tăng cường hợp tác, cùng nghiên cứu, thử nghiệm và đưa công nghệ vào thực tiễn.

Ba định hướng hợp tác trọng tâm

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Cường đề xuất ba định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, gồm phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn; kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy thương mại hóa công nghệ.

Về phát triển nguồn nhân lực, thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Ấn Độ trong đào tạo chuyên gia công nghệ, phát triển kỹ năng số, trao đổi học thuật và triển khai các chương trình đào tạo gắn với dự án thực tế.

Đối với nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, TP.HCM quan tâm đến trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số công cộng, công nghệ bán dẫn, sản xuất thông minh và các giải pháp phục vụ quản trị đô thị, logistics, môi trường.

Ông Nguyễn Mạnh Cường lưu ý, hiệu quả hợp tác không chỉ được quyết định bởi tính mới của công nghệ mà còn phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận, nguồn nhân lực và điều kiện triển khai, nhân rộng. Vì vậy, các chương trình hợp tác cần gắn với nhu cầu thực tế, đồng thời nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của đối tác Việt Nam.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa trao đổi với Phó Chủ tịch UBND TP.HCM về diễn đàn.

Bên cạnh đó, thành phố mong muốn tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và nhà đầu tư, qua đó đưa những ý tưởng có tiềm năng thành sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh cụ thể.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, hợp tác công nghệ Việt Nam – Ấn Độ không chỉ dừng ở trao đổi tri thức mà cần đóng góp trực tiếp vào năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sự hình thành các ngành công nghiệp mới.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tin tưởng, với tinh thần hợp tác, đổi mới sáng tạo và cùng kiến tạo giá trị, Diễn đàn Công nghệ Tương lai Việt Nam – Ấn Độ sẽ tạo ra những kết quả thiết thực, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển sâu sắc, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Các diễn giả, chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi ý kiến tại diễn đàn.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác trong công nghệ thông tin, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hai bên đã thống nhất các hướng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học, khoa học biển, vật liệu tiên tiến, AI, công nghệ thông tin và điện toán lượng tử.

Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa cũng đề xuất kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp giữa TP.HCM và Mumbai, tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của hai thành phố, mở rộng trao đổi sinh viên, nhà khoa học và triển khai các chương trình nghiên cứu chung.

Đồng thời, Đại sứ nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác công nghệ số bằng những hoạt động thiết thực, tiếp tục phát huy vai trò kết nối của HCMC C4IR.

Lãnh đạo UBND TP.HCM và Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam chụp hình cùng các đại biểu.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ. Chương trình hướng đến xác định từ 3-5 sáng kiến hợp tác ưu tiên, đồng thời xem xét lựa chọn 1-2 dự án thí điểm để triển khai trong 12-24 tháng tới. Thông qua đối thoại chính sách, kết nối các cơ sở nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam - Ấn Độ năm 2026 được kỳ vọng góp phần đưa hợp tác công nghệ giữa hai bên đi vào chiều sâu, tạo thêm động lực để TP.HCM nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.