TP.HCM thu nhận gần 7.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Sáng 12/11, tại hội trường UBND Phường Phú Nhuận, UBND TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM tổ chức Lễ triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 dành cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Tham dự sự kiện có Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Huấn, đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an; Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM; đại diện Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, Sở Nội vụ, lãnh đạo UBND phường và đại diện Công ty Cổ phần GeneStory - đơn vị công nghệ sinh học và y tế chuyên về lĩnh vực giải mã gen tại Việt Nam.

Hoạt động được triển khai nhằm hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Minh cho biết chương trình được triển khai đồng thời tại 3 điểm thu mẫu, kết nối trực tuyến giữa các địa điểm để phối hợp tổ chức. Đợt này dự kiến phục vụ 6.972 gia đình liệt sĩ trên địa bàn. "Ngoài các điểm thu mẫu cố định, ba tổ lưu động sẽ đến nhà lấy mẫu cho người gặp khó khăn, không thể đi lại. Việc lấy mẫu được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin", Phó giám đốc Công an TP.HCM cho hay.

Đại tá Trần Hồng Minh thăm hỏi ông Nguyễn Tân Phú (86 tuổi) - em trai liệt sĩ Nguyễn Việt Cường, hy sinh năm 1972 tại chiến trường An Giang cũ.

Ngay sau buổi lễ, đội ngũ tiến hành lấy mẫu trực tiếp thân nhân tại hội trường. Đối tượng ưu tiên là thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính theo dòng họ ngoại. Thứ tự gồm mẹ đẻ liệt sĩ; bà ngoại ruột; anh chị em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái liệt sĩ; và con ruột của liệt sĩ nữ. Mỗi liệt sĩ được đăng ký tối đa hai thân nhân.

Quy trình tại điểm thu mẫu gồm 5 bước. Bước 1: cán bộ tiếp nhận và đối chiếu thông tin thân nhân, liệt sĩ cùng giấy tờ liên quan; bước 2: thân nhân kê khai và rà soát thông tin theo hướng dẫn; bước 3: cán bộ giải thích mục đích, cách thức lấy mẫu và nguyên tắc bảo mật; người tham gia xác nhận tự nguyện; bước 4: nhân viên chuyên môn thu mẫu sinh phẩm theo hướng dẫn; bước 5: mẫu được ghi nhận, niêm phong và bàn giao để phục vụ quản lý, đối sánh. Các thao tác cụ thể được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng tại điểm thu mẫu.

Việc lấy mẫu được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin. Mỗi mẫu sinh phẩm là một căn cứ khoa học quý giá, góp phần nối kết thông tin thân nhân với hài cốt liệt sĩ đang được quy tập tại các nghĩa trang trên cả nước.

Mẫu ADN sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang trên cả nước. Công an TP.HCM đề nghị thân nhân phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và liên hệ Công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu để được hướng dẫn.

Trong đợt 1, triển khai từ ngày 19/1 trong khuôn khổ chương trình "Xuân tri ân - Tết nghĩa tình", Đại tá Trần Hồng Minh cho biết đơn vị ghi nhận 1.843 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính; riêng tại phường Tân Khánh, ngày đầu triển khai, đoàn công tác đã lấy mẫu cho gần 400 thân nhân.