TP HCM thu ngân sách hơn 767.000 tỷ đồng, tín dụng vượt 5,8 triệu tỷ đồng sau 10 tháng

Kinh tế TP HCM 10 tháng: Sản xuất, dịch vụ cùng tăng tốc. Ảnh: Mekong ASEAN

Theo số liệu thống kê tình hình kinh tế – xã hội TP HCM do Cục Thống kê TP HCM công bố, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10/2026 trên địa bàn thành phố tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 13,8% so với cùng kỳ (YoY). Lũy kế 10 tháng, IIP tăng 11% YoY, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,4%, tiếp tục là động lực quan trọng của hoạt động sản xuất.

Các ngành công nghiệp còn lại cũng ghi nhận tăng trưởng. Khai khoáng tăng 9,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,8%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,6% YoY.

Sản xuất và sức mua tăng, doanh thu vận tải vượt 545.000 tỷ đồng

Trong nhóm chế biến, chế tạo, một số ngành duy trì mức tăng khá như sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 29,9%; in, sao chép bản ghi tăng 25,2%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 20,9%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 18,3%; sản xuất máy móc, thiết bị tăng 15,1% YoY.

Các ngành sản xuất hàng tiêu dùng cũng mở rộng, với chế biến thực phẩm tăng 11,3%; đồ uống tăng 10,9%; dệt tăng 10,7%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 11,7% YoY.

Tuy nhiên, đà tăng chưa đồng đều giữa các ngành. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 2,2%; sản xuất trang phục tăng 3,4%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 5,4%, trong khi sản xuất xe có động cơ giảm 0,2% YoY.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 778.438 tỷ đồng, tăng 17,3% YoY. Một số nhóm hàng ghi nhận mức tăng cao gồm xăng, dầu tăng 35,7%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 28,1%; ô tô tăng 27,1%; hàng may mặc tăng 20,4% YoY. Nhóm lương thực, thực phẩm đạt 202.641 tỷ đồng, tăng 1,8% YoY.

Ở khu vực dịch vụ trên địa bàn TP HCM, doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 206.487 tỷ đồng, tăng 15,8%; du lịch lữ hành đạt 35.109 tỷ đồng, tăng 17,7%; các dịch vụ tiêu dùng khác đạt 658.755 tỷ đồng, tăng 11,3% YoY.

Hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ghi nhận tổng doanh thu 545.088 tỷ đồng, tăng 25,1% YoY. Đóng góp lớn nhất là nhóm dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính và chuyển phát với 389.911 tỷ đồng, tăng 31,8% YoY. Doanh thu vận tải hàng hóa đạt 120.344 tỷ đồng, tăng 9,4%; vận tải hành khách đạt 34.833 tỷ đồng, tăng 15,9% YoY.

Trong 10 tháng, khối lượng hàng hóa vận chuyển tại TP HCM ước đạt 434,4 triệu tấn, tăng 7,4%; lượng hành khách vận chuyển đạt 478,4 triệu lượt, tăng 6,4% YoY.

Về thương mại quốc tế, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tại địa phương đạt khoảng 84,87 tỷ USD, tăng 10,9%; nhập khẩu đạt 91,89 tỷ USD, tăng 12,7% YoY. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 176,76 tỷ USD, với mức nhập siêu khoảng 7,02 tỷ USD.

Thu ngân sách đạt 94,3% dự toán, vốn đầu tư từ ngân sách tăng 32,6%

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP HCM trong 10 tháng ước đạt 767.238 tỷ đồng, tăng 16,8% YoY, hoàn thành 94,3% dự toán.

Thu nội địa đạt 558.416 tỷ đồng, tăng 18,4% YoY, chiếm 72,8% tổng thu. Trong đó, thu từ khu vực ngoài Nhà nước đạt 170.840 tỷ đồng, tăng 37,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 132.093 tỷ đồng, tăng 18,7%; doanh nghiệp Nhà nước đạt 45.916 tỷ đồng, tăng 33,1% YoY.

Ngoài thu nội địa, thu từ dầu thô đạt 53.163 tỷ đồng, tăng 38% YoY và vượt 34,6% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 155.551 tỷ đồng, tăng 6,1% YoY, hoàn thành 88,1% dự toán.

Ở chiều chi, tổng chi ngân sách địa phương, không bao gồm tạm ứng, đạt 210.044 tỷ đồng, tăng 50,4% YoY, bằng 54,3% dự toán. Chi đầu tư phát triển đạt 113.693 tỷ đồng, tăng 95,5%, chiếm 54,1% tổng chi; chi thường xuyên đạt 83.848 tỷ đồng, tăng 16,7% YoY.

Về đầu tư, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 10 ước đạt 22.243 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, nguồn vốn này đạt 126.613 tỷ đồng, tăng 32,6% YoY và bằng 85,8% kế hoạch năm.

Trong đó, vốn cân đối ngân sách thành phố đạt 111.639 tỷ đồng, tăng 42,6% YoY, thực hiện 87,7% kế hoạch. Vốn xổ số kiến thiết đạt 7.791 tỷ đồng, tăng 45% YoY. Ngược lại, vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 3.387 tỷ đồng, giảm 46,6%; vốn nước ngoài (ODA) đạt 2.190 tỷ đồng, giảm 8,3% YoY.

Huy động vốn và tín dụng cùng tăng trên 18%

Đến ngày 31/10/2026, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP HCM ước đạt 5,936 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với cuối tháng 9 và tăng 18,2% YoY.

Huy động bằng VND đạt 5,422 triệu tỷ đồng, tăng 20,6% YoY, chiếm 91,3% tổng nguồn vốn huy động. Huy động bằng ngoại tệ đạt 514.000 tỷ đồng, giảm 2,8% YoY.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 5,854 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với cuối tháng trước và tăng 18,1% YoY. Trong đó, dư nợ bằng VND đạt 5,566 triệu tỷ đồng, tăng 16,9%; dư nợ bằng ngoại tệ đạt 288.000 tỷ đồng, tăng 47,4% YoY. Dư nợ ngắn hạn đạt 2,668 triệu tỷ đồng, chiếm 45,6% tổng dư nợ và tăng 14,2% YoY.

Về mặt bằng giá, CPI tháng 10/2026 tăng 0,3% so với tháng trước, tăng 5,62% YoY và tăng 4,92% so với đầu năm (YTD). Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,78% YoY.

Trong các nhóm hàng hóa, dịch vụ, chỉ số giá nhóm giao thông bình quân 10 tháng tăng 8,73%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,86%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 5,34% YoY. Riêng giá ăn uống ngoài gia đình tăng 9,52% YoY.

Tình hình kinh tế TP HCM 10 tháng năm 2026. Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Tập trung hai tháng cuối năm, phấn đấu GRDP quý 4/2026 tăng 13,23%

Trên cơ sở kết quả 10 tháng, tại "Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10" tổ chức chiều 5/11, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết hai tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10,2% trở lên trong năm 2026. Thành phố phấn đấu tăng trưởng GRDP quý 4/2026 đạt 13,23%, thu ngân sách trên một triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Theo kịch bản tăng trưởng quý 4/2026, công nghiệp chế biến, chế tạo cần tăng 14,14%; thương nghiệp tăng 11,74%; xây dựng tăng 17,11%; vận tải, kho bãi tăng 19,14%; kinh doanh bất động sản tăng 9,99%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 10,28%.

Về giải ngân, ông Nguyễn Văn Được cho biết còn khoảng 29.300 tỷ đồng cần thực hiện, tương đương gần 15.000 tỷ đồng mỗi tháng. Ông yêu cầu rà soát từng dự án, xác định rõ khả năng triển khai và trách nhiệm của các đơn vị; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm, không có khả năng thực hiện sang dự án có tiến độ tốt, còn khả năng tiếp nhận vốn.

Đồng thời, thành phố cần thúc đẩy giải ngân vốn FDI, vốn đầu tư tư nhân trong nước và đẩy nhanh chương trình kích cầu “5 trong 1”, kết nối các hoạt động thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao để thu hút người dân, du khách, tạo thêm động lực cho khu vực dịch vụ.