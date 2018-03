TP.HCM thu ngân sách 3 tháng hơn 90.000 tỉ đồng

TP.HCM dự toán thu ngân sách năm 2018 lên đến 376.780 tỉ đồng. Trong 3 tháng đầu năm, ước thu hơn 90.000 tỉ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM 3 tháng đầu năm 2018 tiếp tục tăng trưởng - Ảnh: Đình Phú

Ngày 29.3, UBND TP.HCM cho biết trong tổng số hơn 90.000 tỉ đồng thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2018, thu từ khu vực kinh tế ước 38.170 tỉ đồng, trong đó thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương ước 4.138 tỉ đồng, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương ước 1.826 tỉ đồng, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước 15.726 tỉ đồng, thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước 16.480 tỉ đồng…

Tổng chi ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2018 của TP.HCM (không tính tạm ứng) là 10.364 tỉ đồng, đạt 11,93% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển: 3.314 tỉ đồng, chi thường xuyên 6.677 tỉ đồng.

UBND TP.HCM đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2018 tiếp tục tăng trưởng, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục giữ mức ổn định.

Ước tính 3 tháng đầu năm thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 11,43% so với cùng kỳ, chủ yếu là các doanh nghiệp khu vực nhà nước trung ương và khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh có số nộp tăng so với cùng kỳ.

Thuế giá trị gia tăng tăng 11,47% so với cùng kỳ, chủ yếu là do các doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh có số nộp tăng so với cùng kỳ.

Ngoài ra, một số loại thuế khác tăng so với cùng kỳ như: thuế thu nhập cá nhân tăng 13,79% so với cùng kỳ; thuế trước bạ tăng 15,62% so cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất tăng 63,97% so cùng kỳ; thu khác tăng 25,75% so cùng kỳ.

Thu xuất nhập khẩu đạt 23.400 tỉ đồng, đạt 21,67% dự toán, giảm 6,8% so cùng kỳ; do một số nguyên nhân chủ yếu: Chính phủ quy định biểu thuế FTAs (ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ các quốc gia ASEAN: thuế nhập khẩu 0%).

Ngoài việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã tham gia các Khu vực mậu dịch tự do trong khuôn khổ song phương và đa phương. Dự kiến trong năm 2018 sẽ giảm thu từ hàng hóa nhập khẩu tại các quốc gia thành viên Hiệp định Thương mại tự do FTAs khoảng 30.150 tỉ đồng/năm (cả nước) và TP.HCM giảm thu ngân sách khoảng 11.000 tỉ đồng/năm.

Nguồn thu chủ lực của TP.HCM không còn như những năm trước đây, nguồn xăng dầu chủ yếu làm thủ tục tại cảng Vân Phong - Khánh Hòa; cảng Nghi Sơn - Thanh Hóa sẽ hoạt động mạnh vào năm 2018, lượng nhập khẩu về cảng TP.HCM sẽ giảm.

Đình Phú