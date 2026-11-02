TP.HCM thu hút hơn 19 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng

Phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP.HCM năm 2026, diễn ra chiều 2/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, trong 10 tháng qua, thành phố thu hút hơn 19 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch cả năm.

Lũy kế đến nay, TP.HCM có hơn 22.036 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 157,4 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại diễn đàn.

Định hướng dòng vốn FDI vào hạ tầng, công nghệ cao

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, sau khi mở rộng không gian phát triển, TP.HCM hội tụ các trung tâm tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, nền tảng công nghiệp hiện đại và hệ thống cảng biển nước sâu trên cùng một địa bàn. Đây là lợi thế để thành phố phát triển các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, thương mại, logistics và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới sản xuất trong khu vực.

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ tầm cỡ châu Á vào năm 2045. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố mong muốn tìm kiếm các đối tác đầu tư dài hạn trong những lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, việc thu hút đầu tư không chỉ hướng đến nguồn vốn mà còn chú trọng chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản trị và phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, TP.HCM khuyến khích tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, trường đại học và viện nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tạo thêm giá trị cho hoạt động đầu tư.

"Chính quyền TP.HCM cam kết giữ vững phương châm đồng hành, minh bạch và trách nhiệm để doanh nghiệp yên tâm gắn bó lâu dài và cùng phát triển thịnh vượng", ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định.

Đông đảo các đại biểu tham gia Diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP.HCM năm 2026.

Phân tích về cơ cấu dòng vốn đầu tư vào thành phố, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM cho biết, trong năm 2026, dòng vốn FDI ghi nhận ba xu hướng chuyển dịch đáng chú ý.

Thứ nhất, dòng vốn đang chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, tập trung mạnh vào công nghệ cao và hạ tầng số. Minh chứng là trong 9 tháng, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 1,23 tỷ USD vốn cấp mới, với quy mô bình quân hơn 300 triệu USD/dự án.

Thứ hai, dòng vốn dài hạn đang hướng vào lĩnh vực hạ tầng và logistics. Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD, cùng sự tham gia của một trong những nhà khai thác cảng container hàng đầu thế giới, là minh chứng cho xu hướng này.

Thứ ba, niềm tin của nhà đầu tư đang được thể hiện qua dòng vốn tăng thêm và hoạt động góp vốn, mua cổ phần. Trong 10 tháng, các dự án đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM đăng ký tăng vốn gần 5,7 tỷ USD; đồng thời có hơn 1.611 lượt nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp trong nước.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM.

Về chính sách thu hút đầu tư, ông Phạm Quang Nhật cho biết, doanh nghiệp đầu tư tại TP.HCM hiện được hưởng ba tầng ưu đãi. Trong đó, có hệ thống ưu đãi chung của quốc gia dành cho các lĩnh vực ưu tiên; cơ chế đặc thù riêng của thành phố khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực; và không gian thể chế đặc biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Theo đó, các thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm. Đội ngũ chuyên gia và nhà quản lý làm việc tại đây được miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2030.

72 doanh nghiệp Việt lọt Fortune Southeast Asia 500

Cũng tại diễn đàn, ông Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Fortune châu Á cho biết, bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, được xây dựng trên dữ liệu tài chính năm 2025, ghi nhận tổng doanh thu của 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á đạt 1.880 tỷ USD, tăng 3,4% so với năm trước. Tổng lợi nhuận đạt 150 tỷ USD, tương ứng biên lợi nhuận ròng khoảng 8%.

Ông Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Fortune châu Á chia sẻ tại diễn đàn.

Trong đó, 72 doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng đạt tổng doanh thu 177,9 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước. Tốc độ tăng trưởng này cao gấp ba lần mức bình quân toàn khu vực và đứng thứ hai trong số các quốc gia có doanh nghiệp được xếp hạng.

Đáng chú ý, dù doanh thu của các doanh nghiệp Việt Nam chiếm chưa đến 10% tổng doanh thu Fortune Southeast Asia 500, nhóm này đóng góp khoảng một phần tư mức tăng doanh thu của toàn bảng xếp hạng.

"Điều này cho thấy doanh nghiệp Việt không chỉ gia tăng sự hiện diện trong nhóm doanh nghiệp lớn của Đông Nam Á, mà còn đóng vai trò đáng kể trong tăng trưởng doanh thu của khu vực", ông Andrew Staples nhận định.

Theo ông Andrew Staples, tốc độ phát triển nhanh của kinh tế Việt Nam là một trong những lý do Fortune lựa chọn TP.HCM làm địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 lần đầu tiên, diễn ra ngày 3/11.

Các đại biểu trao đổi tại diễn đàn.

Sự kiện quy tụ hơn 60 chủ tịch, tổng giám đốc và lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn lớn trong khu vực và thế giới, nhằm trao đổi về những vấn đề tác động đến môi trường kinh doanh và triển vọng phát triển doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp trong mạng lưới Fortune cũng đã gửi đến TP.HCM hơn 30 nội dung thuộc 8 nhóm vấn đề, liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, hạ tầng, nhân lực, cơ chế hợp tác và phát triển các ngành chiến lược.