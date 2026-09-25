TP.HCM thu hút 5,7 tỷ USD vào các khu chế xuất, khu công nghiệp sau 9 tháng

Dòng vốn 5,7 tỷ USD đổ vào khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin được công bố tại họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội do UBND TP.HCM, trong tổng số 5,7 tỷ USD, vốn FDI đạt 4,27 tỷ USD, tăng 62,22% so với cùng kỳ năm 2025. Ban Quản lý đã cấp mới 100 dự án với tổng vốn đăng ký 3,14 tỷ USD và có 120 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn điều chỉnh tăng 1,13 tỷ USD.

Đáng chú ý, dự án Trung tâm dữ liệu tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung có tổng vốn đăng ký 2,1 tỷ USD, định hướng phát triển hạ tầng điện toán hiệu năng cao phục vụ trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn.

Bên cạnh đó, dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lập - giai đoạn 1 được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, với diện tích hơn 497 ha, tổng vốn đầu tư trên 379 triệu USD. Dự án được định hướng phát triển đa ngành, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao.

Tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, 9 tháng qua có 4 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn 1,23 tỷ USD, đạt 87,9% kế hoạch thu hút đầu tư mới cả năm. Trong đó, 2 dự án FDI có tổng vốn gần 590 triệu USD và 2 dự án trong nước có tổng vốn tương đương 640 triệu USD.

Trong các dự án mới, Trung tâm dữ liệu siêu quy mô bán buôn Evolution có vốn đăng ký hơn 508 triệu USD, trong khi Tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu lớn STARMASON có vốn đăng ký khoảng 480 triệu USD.

Tính đến hết tháng 9/2026, Khu Công nghệ cao TP.HCM có 165 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký tương đương 13,863 tỷ USD. Ban Quản lý cho biết sẽ tiếp tục xúc tiến đầu tư, rà soát quỹ đất, điều kiện hạ tầng và ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển.