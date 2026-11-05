TP.HCM thu hút 19,1 tỷ USD vốn FDI, tăng hơn 315%

Chiều 5/11, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị, cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, thu hút FDI tăng hơn 315%

Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 11,4%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 14,7%; tổng thu du lịch đạt trên 307.000 tỷ đồng, tăng 37,7%, với hơn 9,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 36,9%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 84,8 tỷ USD, tăng 10,9%.

Thu ngân sách nhà nước đạt gần 762.000 tỷ đồng, bằng 94,8% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút được khoảng 19,1 tỷ USD, tăng 315,9%, dẫn đầu cả nước.

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Thành phố có 45.767 doanh nghiệp thành lập mới, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 361/921 dự án tồn đọng.Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Tài chính, áp lực hoàn thành các mục tiêu năm 2026 vẫn rất lớn.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn chịu sức ép về chi phí và sức mua; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 177,1%. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn vướng mắc, tỷ lệ bàn giao mặt bằng mới đạt 32,1%; giải ngân kinh phí dành cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chưa cao.

Một số chỉ tiêu xã hội, môi trường cũng chưa đạt tiến độ đề ra. Tỷ lệ người dân được khám sức khỏe mới đạt khoảng 54%, trong khi tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ mới ước đạt 38%.

Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Trong những tháng cuối năm, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 10,2%, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, giải ngân 100% vốn đầu tư công và huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển.

Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư; khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, ưu tiên nguồn lực cho công trình hạ tầng chiến lược, giao thông và dự án trọng điểm.

Cùng với đó, thành phố đẩy nhanh triển khai Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; hoàn thiện quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xã và cơ sở dữ liệu quy hoạch GIS dùng chung.

Các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhà ở xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và an sinh xã hội tiếp tục được tập trung thực hiện.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận định khối lượng công việc những tháng cuối năm rất lớn, nhất là nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng, thu ngân sách và hoàn thiện các văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 80,1%, đứng thứ 8 cả nước và là kết quả kỷ lục trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, lượng vốn còn phải giải ngân rất lớn, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tư nhân còn thấp.

Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, xác định rõ trách nhiệm, tập trung xử lý vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để công việc chậm trễ ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng và tiến độ các dự án.

Đặc biệt, cần tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông nguồn lực đầu tư tư nhân, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.