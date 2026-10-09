TP.HCM thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng năm 2026. (Ảnh: VGP).

Theo số liệu đến hết tháng 9/2026, tổng vốn FDI đăng ký tại TP.HCM, bao gồm cấp mới, điều chỉnh tăng vốn và góp vốn, mua cổ phần, đạt khoảng 17,8 tỷ USD. Lũy kế đến nay, Thành phố có hơn 21.900 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư hơn 156,8 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước trong 9 tháng đạt 5.694,99 triệu USD, vượt 34% kế hoạch cả năm là 4,25 tỷ USD. Trong đó, vốn FDI đạt 4.272,16 triệu USD, tăng 62,27% so với cùng kỳ. Suất đầu tư bình quân đạt khoảng 10,5 triệu USD/ha, vượt định hướng đề ra.

Đáng chú ý, Khu Công nghệ cao TP.HCM ghi nhận tổng vốn cấp mới trong 9 tháng đạt 1.230,05 triệu USD, tăng khoảng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2025. Khu vực này đã thu hút thành công 2 dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn, với tổng vốn gần 1 tỷ USD.

Lũy kế đến nay, Khu Công nghệ cao có 164 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đạt 14,08 tỷ USD. Giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao trong 9 tháng đạt 16,65 tỷ USD, trong khi giá trị xuất khẩu đạt 15,47 tỷ USD.

Những kết quả trên cho thấy hoạt động thu hút đầu tư tại Thành phố tiếp tục ghi nhận quy mô vốn lớn, với sự đóng góp đáng kể từ các khu chế xuất, khu công nghiệp và Khu Công nghệ cao.

Bên cạnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước cũng ghi nhận kết quả đáng chú ý. UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 62 dự án có sử dụng đất, với tổng vốn đầu tư khoảng 297.551 tỷ đồng.

Việc thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước tiếp tục là một trong những điểm nổi bật trong bức tranh đầu tư của TP.HCM trong 9 tháng năm 2026.