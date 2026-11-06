TP.HCM thu hút 14,2 tỷ USD vốn đầu tư vào khu công nghiệp

TP.HCM hút 14,2 tỷ USD vốn đầu tư vào khu công nghiệp chỉ sau 10 tháng

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP.HCM (Hepza), tính đến ngày 30/10/2026, tổng vốn đầu tư thu hút, bao gồm vốn cấp mới và điều chỉnh tăng vốn, đạt 14,2 tỷ USD, bằng 335,75% kế hoạch năm (4,25 tỷ USD).

Đến hết tháng 10, các khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn có 5.423 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 82,5 tỷ USD. Trong đó, có 3.231 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký 60,56 tỷ USD và 2.192 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 403.345,54 tỷ đồng, tương đương 21,94 tỷ USD.

Theo lãnh đạo Hepza, cơ cấu dự án thu hút đầu tư đang từng bước chuyển từ chú trọng số lượng sang ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, hạ tầng số, năng lượng sạch, vật liệu công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Cùng với đó, công tác chuẩn bị quỹ đất, phát triển KCN mới và tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm triển khai được đẩy mạnh nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Hiện Hepza đang theo dõi, thúc đẩy tiến độ nhiều dự án trọng điểm như Trung tâm dữ liệu AI Factory tại KCN Tân Phú Trung; Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ; Khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ hạ lưu, Trung tâm logistics và Khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ; KCN Vĩnh Lập giai đoạn 1 và KCN Bình Dương Riverside giai đoạn 1.

Tuy nhiên, hoạt động thu hút đầu tư vẫn đối mặt một số khó khăn. Các KCN như VSIP III giai đoạn 2B, Cây Trường và Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2 chưa hoàn tất xác định giá đất, đơn giá thuê đất, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận dự án mới. Bên cạnh đó, giá thuê đất công nghiệp tại TP.HCM còn cao so với mặt bằng chung, làm tăng chi phí đầu tư ban đầu, giảm sức cạnh tranh, nhất là đối với những dự án cần diện tích đất lớn.

Để khắc phục những hạn chế này, Hepza sẽ tập trung triển khai danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026–2030, ưu tiên công nghệ cao, hạ tầng số, năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, chú trọng thu hút các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính, công nghệ và khả năng kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Song song đó, Hepza tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp hiện hữu mở rộng quy mô, tăng vốn, đổi mới công nghệ và dây chuyền sản xuất; đẩy mạnh đối thoại, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời rà soát, cập nhật thông tin quỹ đất công nghiệp và nhà xưởng để phục vụ xúc tiến đầu tư.

Đối với các dự án trọng điểm, Hepza sẽ phân công chuyên viên theo dõi, hướng dẫn trực tiếp nhà đầu tư, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính; tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư KCN Vĩnh Lập giai đoạn 1, KCN Bình Dương Riverside và các dự án hạ tầng khác; phối hợp triển khai thủ tục đối với tổ hợp cảng Cái Mép Hạ hạ lưu và các khu chức năng liên quan.

Lãnh đạo Hepza cho biết, trong những tháng cuối năm 2026, đơn vị sẽ tổ chức hội nghị công bố thông tin quy hoạch và xúc tiến đầu tư các KCX, KCN, Khu thương mại tự do TP.HCM; đồng thời chuẩn bị triển khai Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.