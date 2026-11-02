TP.HCM thu hồi khu đất hơn 4,1 ha tại xã An Nhơn Tây

Ảnh minh họa. (Ảnh: Nhà đất Trung Hiếu)

Theo Thông báo số 652/TB-UBND, khu đất được xác định tại thửa đất số 277, tờ bản đồ số 40, bộ địa chính xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (theo tài liệu năm 2003), nay thuộc xã An Nhơn Tây, TP.HCM. Đây là diện tích đất đã được UBND TP cho Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Thành phố Hồ Chí Minh thuê theo Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 28/3/2011.

Ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 41692/TTKĐ/GĐ-STNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) duyệt ngày 21/2/2011.

Lý do thu hồi được UBND TP nêu rõ là doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng đất và tự nguyện trả lại đất, thuộc trường hợp thu hồi đất theo khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

Theo thông báo, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản, Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xử lý tài sản gắn liền với đất (nếu có), chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết để bàn giao khu đất. Sau thời hạn này, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu UBND Thành phố ban hành quyết định thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết; kiểm tra hiện trạng, ranh giới khu đất, việc xử lý tài sản gắn liền với đất và các nghĩa vụ có liên quan để hoàn thiện hồ sơ trình UBND TP xem xét, quyết định.

Sở Tài chính được giao phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc xử lý tài sản gắn liền với đất, hạch toán giảm tài sản và các nội dung liên quan đến quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm đúng quy định, tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Đối với UBND xã An Nhơn Tây, cơ quan này có trách nhiệm tổ chức giao thông báo cho doanh nghiệp; trường hợp doanh nghiệp không nhận hoặc vắng mặt thì lập biên bản, thực hiện niêm yết và công khai thông báo tại trụ sở UBND xã cùng địa điểm sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư theo quy định.

Về phía doanh nghiệp, ngoài việc phối hợp rà soát, xử lý tài sản gắn liền với đất, Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Thành phố Hồ Chí Minh còn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan và chuẩn bị bàn giao khu đất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.