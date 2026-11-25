Ảnh minh họa. (Ảnh: Anh Tú)

Theo thông báo của UBND TP.HCM, khu đất được đưa vào diện thu hồi có diện tích 1.215,8 m², tại số 01 đường Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa. Khu đất hiện do Công ty Liên doanh Cao ốc Indochine sử dụng theo Quyết định số 4010/QĐ-UB-QLĐT ngày 02/6/1995 và Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND TP.HCM.

Việc sử dụng khu đất được thực hiện theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số BV 559684, cấp ngày 05/11/2014, cùng Hợp đồng thuê đất số 8007/HĐ-TNMT-QLSDĐ ngày 04/11/2014. Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất thu hồi được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 8396/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 03/9/2014.

Lý do thu hồi là dự án đầu tư của Công ty Liên doanh Cao ốc Indochine đã chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 1455/QĐ-STC ngày 30/7/2026 của Sở Tài chính. Trường hợp này thuộc diện thu hồi đất theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

Theo thông báo, thời hạn thực hiện là 10 ngày kể từ ngày Công ty Liên doanh Cao ốc Indochine nhận được văn bản. Sau khi hết thời hạn này, UBND TP.HCM sẽ xem xét, ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định pháp luật.

UBND TP.HCM giao UBND phường Xuân Hòa tổ chức giao thông báo cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không nhận hoặc vắng mặt, phường có trách nhiệm lập biên bản và thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, địa điểm sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư, đồng thời bảo đảm hồ sơ, tài liệu chứng minh việc thông báo thu hồi đất.

Đối với Công ty Liên doanh Cao ốc Indochine, UBND TP.HCM yêu cầu chấp hành thông báo thu hồi đất, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục xử lý, chuyển giao tài sản gắn liền với đất theo giấy phép đầu tư, thỏa thuận liên doanh và quy định pháp luật; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết để bàn giao khu đất sau khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với UBND phường Xuân Hòa và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện. Sau khi hoàn thành thời hạn và các thủ tục theo quy định, Sở có trách nhiệm tham mưu UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi đất, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền.