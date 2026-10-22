TP.HCM thu hồi khu đất gần 2.000 m² tại xã Tân Vĩnh Lộc

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Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử UBND TP.HCM, khu đất này trước đây được UBND TP.HCM cho Nông trường Phạm Văn Hai, nay là Công ty TNHH Một thành viên Cây trồng Thành phố, thuê theo Quyết định số 2479/QĐ-UB ngày 10/6/2002.

Theo thông báo, tổng diện tích dự kiến thu hồi là 1.949 m², trong đó 1.341 m² nằm ngoài phạm vi lộ giới và 608 m² thuộc phạm vi lộ giới. Việc thu hồi được thực hiện theo khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024, trên cơ sở văn bản tự nguyện trả lại đất của doanh nghiệp.

Thời hạn thông báo thu hồi đất là 10 ngày kể từ ngày Công ty TNHH Một thành viên Cây trồng Thành phố nhận được thông báo. Trong thời gian này, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp kiểm tra, rà soát hồ sơ và hiện trạng khu đất để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Tân Vĩnh Lộc, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan xác định chính xác diện tích, vị trí, ranh giới, nguồn gốc và tình trạng pháp lý khu đất; rà soát tài sản gắn liền với đất, nghĩa vụ tài chính và xác định đơn vị tiếp nhận, quản lý khu đất sau khi thu hồi.

Sau khi kết thúc thời hạn thông báo, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ hoàn thiện hồ sơ, dự thảo quyết định thu hồi đất, trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn quy định.

UBND xã Tân Vĩnh Lộc được giao phối hợp kiểm tra hiện trạng, xác định ranh giới và chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, bàn giao khu đất. Trong khi đó, Công ty TNHH Một thành viên Cây trồng Thành phố có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai, tài sản gắn liền với đất, phối hợp xử lý tài sản và chuẩn bị bàn giao sau khi có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, khu đất sẽ được bàn giao cho đơn vị được xác định tiếp nhận, quản lý.