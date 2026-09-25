TP.HCM thu hồi khu đất 7.340 m² tại Hóc Môn do vi phạm đất đai

Ảnh minh họa. (Nguồn: hochiminhcity.gov.vn)

Theo thông báo, khu đất diện tích 7.340 m² tại xã Hóc Môn được UBND TP.HCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 144/QSDĐ/1996 ngày 20/9/1996 cho Nông trường Cây công nghiệp xuất khẩu số 7. Hiện khu đất thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong.

Lý do thu hồi là Nông trường Cây công nghiệp xuất khẩu số 7 được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm nhưng đã thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyên Long khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

UBND TP.HCM xác định trường hợp này thuộc diện thu hồi đất theo khoản 4 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Theo quy định tại thông báo, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm xử lý tài sản trên đất theo quy định pháp luật.

Sau khi kết thúc thời hạn nêu trên, UBND TP.HCM sẽ xem xét, ban hành quyết định thu hồi đất theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 32 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND xã Hóc Môn tổ chức giao thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trường hợp các tổ chức, cá nhân không nhận thông báo hoặc vắng mặt, UBND xã Hóc Môn có trách nhiệm lập biên bản và thực hiện niêm yết thông báo theo quy định.

Cùng với đó, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân liên quan phải thực hiện việc xử lý tài sản trên đất trong thời hạn được thông báo và theo đúng quy định pháp luật.