Ảnh minh họa. (Ảnh: Quang Phương)

Theo Quyết định số 7803/QĐ-UBND, UBND TP.HCM quyết định thu hồi 7.011,9 m² đất của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Vija tại lô I-16-4, đường D12, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú. Khu đất này trước đó được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật Vija thuê theo Quyết định số 380/QĐ-KCNC ngày 20/12/2019, với hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.

Lý do thu hồi là dự án đầu tư “Trung tâm sản xuất thiết bị tự động hóa robot công nghiệp, chi tiết cơ khí chính xác, khuôn mẫu” của doanh nghiệp đã bị chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 83/QĐ-KCNC ngày 31/3/2026 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao. Dự án cũng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Quyết định số 84/QĐ-KCNC cùng ngày.

Việc thu hồi đất được thực hiện theo điểm d khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 9356.ĐĐ/CN-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 17/8/2018.

Sau khi thu hồi, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Tăng Nhơn Phú, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận khu đất. Quá trình này phải lập biên bản xác định hiện trạng, diện tích, ranh giới và các nội dung liên quan.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cũng có trách nhiệm quản lý chặt chẽ khu đất sau thu hồi, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất hoặc xây dựng công trình trái phép; đề xuất phương án quản lý, sử dụng khu đất theo quy định. Việc xử lý tài sản gắn liền với đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) và thanh lý hợp đồng thuê đất được thực hiện theo quy định pháp luật.

Đối với nghĩa vụ tài chính, Thuế TP.HCM được giao phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các đơn vị liên quan rà soát, xác định đầy đủ tiền thuê đất của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Vija đến thời điểm chấm dứt nghĩa vụ. Các khoản còn phải nộp sẽ được thông báo, thu và xử lý theo quy định, bảo đảm không thất thu ngân sách nhà nước.

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Vija có trách nhiệm chấp hành quyết định thu hồi đất, phối hợp bàn giao đất, hồ sơ và giấy tờ liên quan; hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, tiền sử dụng công trình hạ tầng, tiện ích công cộng và những khoản phải nộp khác theo quy định pháp luật, hợp đồng đã ký kết.