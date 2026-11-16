TP.HCM thu hồi hơn 4.400 m² đất tại phường Bà Rịa

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

UBND TP.HCM vừa ban hành Thông báo số 695/TB-UBND thu hồi 4.413,8 m² đất tại phường Bà Rịa do Công ty Cổ phần Dịch vụ hậu cần thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu tự nguyện trả lại Nhà nước quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

Theo thông báo, vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 124756 ngày 10/4/1998, đã được chỉnh lý diện tích còn lại 4.413,8 m² vào ngày 04/4/2001 và hồ sơ địa chính có liên quan.

Trước đó, ngày 14/8/2026, Công ty Cổ phần Dịch vụ hậu cần thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu có Văn bản số 161/CV-Cty đề nghị tự nguyện trả lại đất do hết thời hạn thuê và không còn nhu cầu sử dụng.

UBND TP.HCM yêu cầu trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với chủ sở hữu tài sản và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức di dời, tháo dỡ, xử lý tài sản, công trình trên đất; chấm dứt hoạt động sử dụng đất, thu dọn mặt bằng, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và chuẩn bị bàn giao khu đất cho Nhà nước quản lý.

Doanh nghiệp cũng phải giải quyết các quyền, nghĩa vụ liên quan đến tài sản, công trình và hoạt động sử dụng đất; thực hiện cam kết không yêu cầu Nhà nước bồi thường về đất, hoàn trả giá trị tài sản gắn liền với đất theo văn bản tự nguyện trả lại đất đã gửi; chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh thuộc trách nhiệm của mình trong quá trình xử lý tài sản và bàn giao mặt bằng.

Sau khi kết thúc thời hạn thông báo thu hồi đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chủ trì kiểm tra, xác nhận tình hình xử lý tài sản, di dời và chuẩn bị bàn giao mặt bằng; hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND TP xem xét, ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức gửi thông báo đến doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan; theo dõi thời điểm nhận thông báo, đôn đốc việc xử lý tài sản, di dời, thu dọn mặt bằng; rà soát nghĩa vụ tài chính về đất đai và các vấn đề pháp lý liên quan.

UBND phường Bà Rịa phối hợp giao, niêm yết công khai thông báo tại trụ sở UBND phường và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi trong suốt thời gian thông báo; kiểm tra, giám sát hiện trạng khu đất, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép theo thẩm quyền.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM được giao phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng, xác định ranh giới, mốc giới khu đất và chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, quản lý sau khi có quyết định thu hồi đất của UBND TP.