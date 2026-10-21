Tp.HCM thu hồi hơn 19ha đất dự án Công viên Thiên niên kỷ

Theo quyết định của UBND Tp.HCM, khu đất bị thu hồi có diện tích gần 19,2ha, nằm tại Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú. Trước đó, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã cho Công ty CP Dệt may Sài Gòn thuê khu đất này để thực hiện dự án đầu tư “Xây dựng Công viên Thiên niên kỷ” theo hợp đồng ký năm 2017.

Nguyên nhân thu hồi là dự án Xây dựng Công viên Thiên niên kỷ đã chấm dứt hoạt động theo thông báo của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao. Sau khi dự án dừng triển khai, Công ty CP Dệt may Sài Gòn đã có văn bản tự nguyện trả lại đất thuê.

Ảnh minh họa.

Trên cơ sở đó, UBND Tp.HCM quyết định thu hồi diện tích đất nói trên theo quy định. Việc thu hồi được thực hiện sau khi dự án không còn tiếp tục hoạt động và doanh nghiệp có đề nghị trả lại đất.

Khu đất gần 19,2ha nằm trong Khu Công nghệ cao Tp.HCM, nơi tập trung các hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất công nghệ cao. Việc thu hồi đất được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở tình trạng hoạt động của dự án và đề nghị của doanh nghiệp.

Thông tin về phương án quản lý, sử dụng khu đất sau khi thu hồi chưa được nêu trong nội dung quyết định được cung cấp.