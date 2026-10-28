TP.HCM thu hồi gần 9.300 m² đất trên đường An Dương Vương

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UBND TP.HCM vừa ban hành Thông báo số 642/TB-UBND về việc thu hồi đất do người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại số 127 đường An Dương Vương, phường Bình Phú. Khu đất có tổng diện tích dự kiến thu hồi 9.298,9 m², được Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân sử dụng theo hợp đồng thuê đất ký ngày 24/8/2017 và phụ lục hợp đồng ngày 11/5/2020 với cơ quan tài nguyên và môi trường thành phố.

Theo thông báo, diện tích đất dự kiến thu hồi gồm 3 khu vực. Trong đó, khu I có diện tích 6.436 m², thuộc thửa đất số 201, được quy hoạch là đất dự trữ giáo dục; khu III rộng 1.452,2 m², thuộc thửa đất số 203, nằm trong quy hoạch đường dự phóng; khu IV có diện tích 1.410,7 m², thuộc thửa đất số 204, nằm trong lộ giới đường An Dương Vương. Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 40, trước đây thuộc phường 10, quận 6, nay là phường Bình Phú, TP.HCM. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 8927/CN-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) phê duyệt ngày 20/7/2017.

Theo UBND TP.HCM, Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất đối với Nhà nước. Mặc dù cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, doanh nghiệp vẫn không chấp hành. Đây là trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai, thuộc khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 30 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Bình Phú cùng các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác nhận hiện trạng khu đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có), cung cấp hồ sơ và thực hiện các nội dung liên quan theo quy định. Sau thời hạn này, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định pháp luật.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thuế TP.HCM, UBND phường Bình Phú và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ; kiểm tra, xác định chính xác diện tích, ranh giới, hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các điều kiện pháp lý liên quan. Trên cơ sở đó, sở tham mưu UBND TP ban hành quyết định thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục.

UBND phường Bình Phú được giao tổ chức giao thông báo cho doanh nghiệp, thực hiện niêm yết, công khai theo quy định, lập hồ sơ, biên bản giao nhận và phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thu hồi đất. Văn phòng UBND TP.HCM có trách nhiệm đăng tải thông báo trên Cổng thông tin điện tử thành phố.