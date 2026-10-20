TP.HCM thu hồi gần 19,2 ha đất dự án Công viên Thiên niên kỷ tại Khu Công nghệ cao

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UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 6841/QĐ-UBND thu hồi khu đất tại các lô G8-1, G11-1, G12-1, E7-1 và E7-2 thuộc Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, với tổng diện tích 191.928,85 m².

Khu đất này trước đó được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn thuê theo Hợp đồng thuê đất số 123/HĐTĐ/KCNC-2017 ngày 26/6/2017. Lý do thu hồi là dự án đầu tư “Xây dựng Công viên Thiên niên kỷ” đã chấm dứt hoạt động, đồng thời doanh nghiệp có văn bản tự nguyện trả lại đất.

Quyết định thu hồi được thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 82 và khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024. Việc xử lý tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) sẽ được xem xét theo quy định pháp luật.

Theo phân công của UBND TP.HCM, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao có trách nhiệm giao quyết định thu hồi đất cho Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn và các tổ chức, cá nhân liên quan. Trường hợp các bên không nhận quyết định hoặc vắng mặt, Ban Quản lý phải lập biên bản và niêm yết quyết định tại trụ sở theo quy định.

Ban Quản lý cũng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, doanh nghiệp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng, xác nhận diện tích, ranh giới và tài sản gắn liền với đất; tổ chức tiếp nhận, bàn giao khu đất. Sau khi tiếp nhận, đơn vị này phải quản lý chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép; việc khai thác, sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư mới phải tuân thủ quy định pháp luật.

Cùng với đó, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao phối hợp với doanh nghiệp thanh lý hợp đồng thuê đất, xác định và xử lý các nghĩa vụ phát sinh. Việc rà soát nguồn gốc, giá trị tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại được thực hiện cùng Sở Tài chính và các cơ quan liên quan. Các kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được xem xét theo quy định, không làm phát sinh nghĩa vụ ngân sách khi chưa đủ cơ sở pháp lý.

Đối với khoản tiền ký quỹ phục vụ thi công đường công vụ, đường tạm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao rà soát, xử lý theo thỏa thuận và quy định pháp luật. Khoản tiền này không mặc nhiên được xác định là ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai còn phải nộp, nếu có, theo xác định của cơ quan có thẩm quyền; phối hợp kiểm tra, kiểm kê tài sản, bàn giao đất và giấy tờ về quyền sử dụng đất, đồng thời xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản, chi phí đầu tư vào đất và thanh lý hợp đồng thuê đất.

Thuế TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao xác định thời điểm chấm dứt nghĩa vụ tiền thuê đất, số tiền còn phải nộp và các nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có), sau đó thông báo kết quả cho các đơn vị liên quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định theo thẩm quyền.